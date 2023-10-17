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В Швеции сообщили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии
Пол Йонсон
Соединяющий Швецию и Эстонию подводный телекоммуникационный кабель получил повреждения, сообщили министр обороны Швеции Пол Йонссон и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, передает Aftonbladet.
«Он простирается между Эстонией и Швецией, и мы пока не можем оценить, что стало причиной этого ущерба, это не полный разрыв кабеля», — сказал Болин.
Сообщается, что инцидент произошел примерно в то же время, когда был поврежден газопровод Balticconnector из Эстонии в Финляндию.
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