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Политика ,  
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Финляндия нашла следы повреждения газопровода в Балтике извне

Финская полиция: очевидно, что газопровод Balticconnector повредили извне
Газопровод между Финляндией и Эстонией, очевидно, был поврежден извне, сообщили в финской полиции. В то же время глава бюро расследований призвал преждевременно «не разжигать спекуляции» и дождаться итогов следствия
Патрульный корабль&nbsp;Пограничной службы Финляндии&nbsp;&laquo;Турва&raquo; на месте&nbsp;обнаружения повреждённого&nbsp;газопровода Balticconnector в Финском заливе
Патрульный корабль Пограничной службы Финляндии «Турва» на месте обнаружения повреждённого газопровода Balticconnector в Финском заливе (Фото: Finnish Border Guard / Lehtikuva / Reuters)

В районе утечки на газопроводе Balticconnector, работу которого приостановили 8 октября, обнаружены очевидные следы повреждения извне. Об этом на брифинге заявил представитель финской полиции Микко Симола, передает Aamulehti.

По его словам, расследование инцидента теперь будет сосредоточено на техническом обследовании места повреждения, а также на подводных событиях, которые имели место в то время.

Симола подчеркнул, что расследование все еще находится на начальной стадии. Им совместно занимаются полицейские службы Финляндии и Эстонии.

Глава Национального бюро расследований Финляндии (NBI) Робин Лардо призвал преждевременно «не разжигать спекуляции» относительно возможных виновников повреждения газопровода. Он уточнил, что взрыв не является вероятной причиной утечки, вероятно, что она была вызвана «механической силой».

Газопровод Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Его ввели в эксплуатацию чуть более трех лет назад. Balticconnector предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

Длина трубопровода — около 80 км, пропускная способность — до 2,6 млрд куб. м в год.

Об утечке на Balticconnector стало известно 8 октября. Операторы газопровода — финский Gasgrid и эстонский Elering — зафиксировали падение давления в системе, после чего закрыли клапаны трубопровода. На следующий день глава Gasgrid Янне Грёнлунд заявил, что на ремонт газопровода понадобятся месяцы, он может продлиться до конца зимы.

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Yle писала со ссылкой на источник в сфере внешней политики и политики безопасности, что власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на Balticconnector. Bloomberg уточнял, что утечка произошла в водах Финляндии. Версию о том, что газопровод получил повреждения в результате «деятельности извне», позже подтвердил финский президент Саули Ниинистё. Он добавил, что в расследовании происшествия свою помощь предложил Североатлантический альянс (НАТО), членом которого Финляндия стала в апреле.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 11 октября заявил, что в случае, если взрыв у газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией окажется преднамеренной атакой, НАТО даст «решительный и единый» ответ.

Кремль называл тревожной новостью повреждение газопровода в Финляндии, однако отмечал, что не располагает технической информацией и будет ждать более подробных данных.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Финляндия Эстония газопровод полиция НАТО
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