Страны Балтии усилили защиту подводной инфраструктуры

В Балтии усилили защиту подводной инфраструктуры после ЧП на Balticconnector

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Власти стран Балтийского региона усилили защиту подводных кабелей и другой критически важной инфраструктуры после предполагаемой диверсии на газопроводе Balticconnector, сообщает Bloomberg.

Правительство Литвы поручило усилить военно-морское патрулирование в своих территориальных водах для защиты силового кабеля, идущего из Швеции, и расположенного на побережье терминала сжиженного природного газа. Полиция Норвегии также усилила меры безопасности вокруг некоторых энергетических объектов.

Финский сетевой оператор заявил, что усилил взаимодействие с властями. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid «усилил бдительность» на объектах стратегического значения. Шведская Svenska Kraftnat работает над повышением скорости потенциального ремонта подводной инфраструктуры.

На газопроводе Balticconnector, который проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски, 8 октября зафиксировали утечку. Операторы газопровода — финский Gasgrid и эстонский Elering — перекрыли подачу газа. По словам главы Gasgrid Янне Грёнлунда, на ремонт газопровода уйдут месяцы.

Позже представитель финской полиции Микко Симола сообщил, что в районе утечки на газопроводе нашли очевидные следы повреждения извне. Норвежская сейсмологическая служба в ночь на 8 октября зафиксировала вероятный взрыв вдоль берега Финляндии в Балтийском море.

Власти Финляндии подозревают Россию в воздействии на Balticconnector, сообщило Yle со ссылкой на источник в сфере внешней политики и безопасности. Финский президент Саули Ниинистё рассказал, что НАТО предложило свою помощь в расследовании происшествия.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если взрыв у газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией окажется преднамеренной атакой, НАТО даст «решительный и единый» ответ.

Кремль назвал тревожной новостью повреждение газопровода и отметил, что не располагает технической информацией и будет ждать более подробных данных.