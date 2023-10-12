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Политика ,  
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Путин поручил изучить строительство коридора через Монголию в Китай

Путин поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию в Китай
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края опубликован на сайте Кремля.

Ответственным по этому вопросу назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Президент ожидает доклад до 15 февраля 2024 года.

В марте Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России, определяющую перспективные направления и принципы стратегии страны на международной арене. В документе говорится, что Россия «стремится к преобразованию Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания».

В список задач, которым страна намерена уделять приоритетное внимание, вошло «укрепление экономической и транспортной взаимосвязанности Евразии», в том числе с помощью модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, совершенствования инфраструктуры транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и создания экономического коридора «Россия — Монголия — Китай».

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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