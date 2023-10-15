Путин заявил, что Китай «никому ничего не навязывает»

Путин: Китай в отношениях с другими ничего никому не навязывает

Особенность выстраивания Китая своих отношений с другими странами состоит в том, что никто никому ничего не навязывает. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

«Преимущество концепции сотрудничества, предложенной Китаем, заключается в том, что в рамках сотрудничества никто никому ничего не навязывает. <...> В этом уникальность взаимодействия Китая под руководством председателя Си Цзиньпина», — сказал Путин.

По его словам, Китай пытается найти способы достижения общих целей, которые приемлемы для всех. Такой подход отличает в том числе предложенный Си Цзньпином проект «Один пояс, один путь» от идей, которые продвигают некоторые страны с «колониальным наследием».

Путин заявил, что Россия готова содействовать реализации инициативы главы Китая. Он отметил, что видение развития Евразийского экономического союза полностью соотносится с проектом «Один пояс, один путь».

С 17 по 18 октября в Пекине пройдет форум «Один пояс, один путь». Си Цзиньпин пригласил на него Путина, он согласился. По словам российского президента, проект «интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства» и полностью соответствует интересам обеих стран.

Проект «Один пояс, один путь», выдвинутый Си Цзиньпином в 2013 году, предусматривает реализацию «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Первый подразумевает создание нескольких экономических коридоров, в том числе из Китая в Европу через Центральную Азию и Россию. Второй включает в себя создание двух морских маршрутов: из Китая через Южно-Китайское море в Южно-Тихоокеанский регион и соединение приморских районов Китая и Европы через Южно-Китайское море и Индийский океан.