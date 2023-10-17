Путин прибыл в Пекин

Путин прилетел в Пекин на форум «Один пояс, один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл на самолете в международный аэропорт «Пекин Столичный», сообщают китайские издания Yicai и Sina.

В Пекине российский лидер примет участие в форуме «Один пояс, один путь».

Форум будет длится с 17 по 18 октября. В церемонии его открытия примет участие председатель Китая Си Цзиньпин. Он выступит с речью, проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей форума.

Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай во время визита в Москву в марте текущего года. Российский президент согласился.

В последний раз Путин был в Китае 4 февраля 2022 года, за 20 дней до начала военной операции. Тогда российский президент посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр и встретился с Си Цзиньпином.