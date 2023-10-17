Spiegel рассказал о связи визита Байдена с датами наземной операции ЦАХАЛ

Байден прилетит в Израиль 18 октября. По данным Der Spiegel, во время его визита Израиль не станет начинать наземную операцию в секторе Газа, к которой готовится уже несколько дней

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начнет наземную операцию в секторе Газа, пока американский президент Джо Байдена находится с визитом в Израиле, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Такой сценарий собеседники издания назвали «практически невозможным». При этом, как пишет Der Spiegel, ЦАХАЛ готовится к активным наступательным действиям в секторе Газа уже несколько дней.

Визит Байдена в Израиль запланирован на завтра, 18 октября. В стране, помимо прочего, у него запланирована встреча с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как писал Bloomberg, решение президента США посетить воюющую страну свидетельствует об обеспокоенности американской администрации по поводу того, что кризис может «выйти из-под контроля». По данным Reuters, после Израиля Байден также посетит Иорданию.

Война Израиля с палестинским движением ХАМАС, которое управляет сектором Газа, продолжается уже 10 дней: 7 октября ХАМАС начал массированный ракетный обстрел Израиля, а отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В настоящее время ЦАХАЛ продолжает наносить массированные удары по сектору Газа, ХАМАС ведет ответные обстрелы.

США выступили с однозначной поддержкой Израиля. Байден 16 октября заявил, что считает необходимым полное уничтожение движения ХАМАС. Он также назвал действия Израиля в регионе оправданными, отметив, что между бомбардировками сектора Газы и «варварством» ХАМАС есть огромная разница. «Израиль преследует группу людей, которые участвовали в варварстве, которое имеет такие же последствия, как и холокост. И поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. Они должны преследовать ХАМАС», — подчеркивал глава государства.

Помимо этого, с начала конфликта Вашингтон продолжает оказывать Израилю помощь, в частности поставляя боеприпасы. Также в Восточное Средиземноморье были отправлены два авианосца — «Джеральд Форд» (уже прибыл) и «Дуайт Эйзенхауэр» (прибудет позже) и была усилена группировка ВВС США в регионе. Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол ранее заявил, что палата разработает законопроект, который позволить задействовать американскую армию в случае эскалации войны между Израилем и палестинской группировки ХАМАС до более масштабной опосредованной войны с Ираном. The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Израиль обратился к США с просьбой предоставить чрезвычайную помощь на $10 млрд.