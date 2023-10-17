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Политика ,  
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На Галкина составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах

На Галкина составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах
Галкину грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за непредоставление сведений в Минюст. Артист уже более года имеет статус иноагента, он пытался оспорить его в суде, но безуспешно
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На телеведущего Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом) составили протокол о нарушении законодательства об иноагентах, административное дело появилось в картотеке Головинского суда Москвы.

Речь идет о п. 2 ст. 19.34 КоАП (непредоставление иноагентом в уполномоченный орган требуемых по законодательству сведений). Санкция по этой статье для физических лиц предполагает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием к Максиму Галкину.

Минюст признал Галкина иноагентом более года назад — 16 сентября 2022-го. Ведомство обосновало это тем, что артист получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

С марта прошлого года Галкин не живет в России. Он уехал вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой. Когда ее мужа признали иноагентом, артистка заявила, что солидарна с ним.

Галкин пытался оспорить в суде наделение его статусом иноагента, но суд оставил решение Минюста в силе. Юрист артиста подчеркивала, что он не является политическим деятелем, а выступление за рубежом не может считаться поддержкой из иностранных источников. Представитель Минюста настаивал, что Галкин находится под иностранным влиянием.

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Артист выступает за рубежом, на октябрь—ноябрь у него запланированы концерты в Великобритании, Польше, Молдавии, Израиле и других странах.

С организацией выступлений в некоторых государствах у Галкина возникали проблемы. В конце августа шоумен рассказал, что власти Казахстана ввели «фактически негласный запрет» на его выступления в стране. Его концерты там должны были состояться 8–9 октября, однако площадки, где они были запланированы, закрылись на ремонт. Кроме того, без объяснения причин был отменен концерт Галкина в Таллине.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Анастасия Куницына
Максим Галкин иноагент
Максим Галкин фото

Максим Галкин

Юморист, пародист, шоумен, телеведущий

18 июня 1976 года
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