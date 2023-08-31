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Галкин заявил о «фактически негласном запрете» на концерты в Казахстане

Максим Галкин сообщил об отмене его концертов в Казахстане
Шоумен (включен в реестр иностранных агентов) сообщил об отмене концертов в Астане и Алма-Ате. «Начали продаваться билеты, а потом пошло-поехало: какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты», — рассказал он

Шоумен Максим Галкин (включен в реестр иностранных агентов) сообщил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) об отмене концертов в Астане и Алма-Ате. По его словам, власти ввели «фактически негласный запрет» на его выступления в стране.

«Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов, то это, как ни странно, Казахстан», — рассказал шоумен на видео.

Он и организаторы несколько месяцев пытаются добиться разрешения на концерты, сообщил Галкин. «Начали продаваться билеты, а потом пошло-поехало: какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты. То останавливалась продажа, то нет. Я понимаю, наверное, чем-то я страшен так властям Казахстана, что прям так испугались проведения моих концертов», — отметил он.

О проблемах при организации концерта юмориста в Алма-Ате, запланированного на 6–7 октября, в июне сообщал его представитель в Казахстане Алексей Пучков. По словам директора госпредприятия «Алматы Ауендери» Бакытжана Садыкова, в чьем ведении находится Дворец Республики, где должен был пройти концерт, продажа билетов без договора с концертной площадкой «может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей». Пучков говорил, что они направили заявки в акимат и Дворец Республики, однако договор так и не был заключен. «К тому же представители площадки ссылаются на то, что наши даты у них забронированы для другого артиста», — пояснял он. При этом власти Астаны согласовали выступление юмориста на 8 октября, сообщал Пучков.

В августе был отменен концерт Галкина в Таллине без объяснения причин. Шоумен должен был выступить 15 сентября.

Галкин попал в список иноагентов в сентябре 2022 года. Минюст утверждал, что он получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». До этого Галкин неоднократно выступал против военных действий на Украине, а позже начал давать концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.

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Юморист назвал повод внести его в реестр надуманным. По его словам, деньги с Украины он в последний раз получал «лет десять назад», когда там выступал, а политической деятельностью не занимается. В мае шоумен подал иск к Минюсту, однако в июне суд отказал ему в оспаривании статуса иноагента.

Жена Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева, после признания его иноагентом попросила включить в реестр и ее.

Кремль счел, что Галкину не по пути с Россией из-за его заявлений о действиях Москвы на Украине.

После начала военных действий на Украине Галкин и Пугачева с детьми уехали из России в Израиль.

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Елена Чернышова
Максим Галкин отмена концертов Казахстан
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