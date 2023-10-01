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В Казахстане закрылись на ремонт площадки перед концертами Галкина

В Казахстане закрылись на ремонт площадки, где должен был выступить Галкин
ЦКЗ в Астане, где юморист должен был выступить 8 октября, отменил все мероприятия с 4 по 10 октября из-за «технических работ на сетях водопровода». Дворец Республики закрылся из-за «аварийного состояния механики сцены»
Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов)
Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Концертные площадки в Казахстане, где должен был выступать юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), внезапно закрылись на ремонт. 30 сентября Центральный концертный зал Qazaqstan в Астане сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что отменяет все мероприятия с 4 по 10 октября, объяснив это «техническими работами на сетях водопровода». 8 октября там должен был состояться концерт Галкина.

Другой концертный зал — Дворец Республики в Алма-Ате, где на 9 октября было запланировано выступление юмориста, — с 1 октября «экстренно» приостановил концертную деятельность «в связи с аварийным состоянием механики сцены». Там сослались на предписание Управления по чрезвычайным ситуациям Медеуского района города от 30 сентября. «По оценкам специалистов ремонтно-восстановительных работ для устранения нарушений требуется двухнедельный срок. По этой причине все запланированные концерты на этот срок отменяются», — говорится в сообщении площадки в Instagram.

Галкин в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) отметил, что все билеты на его концерты были проданы. «И вот сегодня выясняется, что одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается махника сцены, а в другом водопровод! <...> Не могу ли я помочь залу с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же на другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?» — написал он.

В августе Галкин в первый раз сообщил об отмене своих концертов в Астане и Алма-Ате. «Начали продаваться билеты, а потом пошло-поехало: какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты», — рассказал тогда он. По его мнению, власти ввели «фактически негласный запрет» на его выступления в стране.

В управлении по культуре администрации Астаны в ответ на слова артиста заявили, что организаторам его концерта в ЦКЗ было предложено выбрать другую дату в связи с празднованием Дня учителя, однако повторных писем после этого там не получали. «Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина, при повторном обращении от организаторов, оргкомитет готов рассмотреть согласно действующему законодательству», — отметили в администрации.

В сентябре директор международного концертного агентства Eurostar entertainment Алексей Пучков сообщил, что власти согласовали выступление Галкина в Астане 8 октября и в Алма-Ате 9 октября.

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Теги
Елена Чернышова
Максим Галкин отмена концертов Казахстан
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