Шульман оштрафовали на 50 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Екатерина Шульман (Фото: Ekaterina.Schulmann / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман, которую Минюст признал иноагентом, на 50 тыс. руб. за отсутствие соответствующей маркировки к материалу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Шульман оштрафовали по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (производство материалов с использованием интернета без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом). Суд назначил ей максимально возможный штраф для физического лица.

Шульман сообщила РБК, что планирует обжаловать это решение. «В законе сказано, что маркируются только сообщения, связанные с деятельностью иноагента. Сообщение о погоде и цитата из русской классики не относятся к деятельности иноагента. Решение суда прямо нарушает п. 3 ст. 9 действующего закона», — сказала она.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Суд уже штрафовал Шульман из-за отсутствия маркировки иноагента в августе 2022 года. Штраф в размере 10 тыс. руб. ей назначили в день рождения. Согласно ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), за неоднократное нарушение законодательства об иноагентах предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Политолог тогда заявила, что суд вынес решение с процессуальными и фактическими нарушениями: сначала судья районного суда вернул административный протокол в Роскомнадзор, однако ведомство отправило его в суд еще раз. «Другой судья его принял», — говорила она РБК, обещая оспорить штраф.

«[Маркировки] не было на тех постах, которые были опубликованы до того, как я получила какую-то официальную информацию о том, что я являюсь физическим лицом, выполняющим функции СМИ», — поясняла РБК политолог.

Минюст внес Шульман в список СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года после ее высказываний против военных действий России на Украине и отъезда в Германию в качестве стипендиата Фонда Роберта Боша. В постановлении Замоскворецкого суда Москвы говорилось, что Шульман присвоили статус иноагента, так как она получала средства из Германии, Ирландии, Канады, США и Франции, а также от Оксфордского российского фонда (внесен в реестр нежелательных организаций) и получающих иностранное финансирование российских юрлиц.