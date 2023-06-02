Суд оставил Галкина иноагентом

Суд оставил за Галкиным статус иноагента. В реестр Минюст включил артиста осенью прошлого года. В поддержку супруга выступила Алла Пугачева

Максим Галкин (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Замоскворецкий суд Москвы отказал артисту Максиму Галкину, которого Минюст внес в реестр иностранных агентов, в оспаривании этого статуса, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Юрист Галкина настаивала, что он не является политическим деятелем, а выступление за рубежом не может считаться поддержкой из иностранных источников. Представитель Минюста настаивал, что Галкин находится под иностранным влиянием, передал ТАСС.

Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. Как заявили в ведомстве, шоумен получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». До этого Галкин неоднократно выступал против спецоперации на Украине, а позже начал давать концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.

Комментируя признание себя иноагентом, Галкин заявил, что к таковым себя не относит, а повод внести его в реестр считает надуманным. Артист отметил, что деньги с Украины он в последний раз получал «лет десять назад», когда давал там концерты, и что политической деятельностью он не занимается. «Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. <...> Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. <...> Я торговлей совестью не занимаюсь», — заявил он. В мае шоумен подал иск к Минюсту.

Жена Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева, после признания супруга иноагентом попросила признать иноагентом и ее. Она заявила, что солидарна с мужем, и назвала его «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Минюст артистку в реестр не включил.

После начала спецоперации на Украине супруги с детьми уехали из России в Израиль. После этого Пугачева дважды ненадолго приезжала в Россию — в августе прошлого года и в мае текущего. Весной она прилетала, чтобы посетить церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

Также в пятницу, 2 июня, Замоскворецкий суд отказал в иске блогеру Илье Варламову, который также был внесен Минюстом в реестр иноагентов и оспаривал этот статус.