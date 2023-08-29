В Таллине отменили концерт Максима Галкина

Концерт в Таллине отменили без объяснения причин. Он должен был состояться 15 сентября. Ранее внесенный в реестр иноагентов Галкин столкнулся с проблемами при организации концерта в Алма-Ате

Максим Галкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Большой сольный концерт Максима Галкина (включен в реестр иностранных агентов), запланированный на 15 сентября в Таллине, отменили. Об этом сообщается на сайте концертного дома Alexela.

О причине отмены концерта не сообщается. Шоумен должен был выступить с новой программой.

Организатор предложил возможность обменять билеты на два других концерта — группы «Сплин» или Тилля Линдеманна — или сдать билеты обратно в кассы. Средства будут возвращаться в порядке очереди поступивших заявлений на возврат.

РБК обратился к организаторам концерта. Максим Галкин отказался от комментария.

В июне Галкин столкнулся с проблемами с организацией концерта в Алма-Ате, который запланирован на 6–7 октября этого года. Его представитель в Казахстане Алексей Пучков сообщил, что в мэрию и Дворец Республик было направлено уведомление о бронировании даты, а также был запрошен договор на проведение концерта.

После этого, по его словам, организаторы шоу начали реализацию билетов, но позже из прессы Пучков узнал, что продажа билетов является незаконной. «Реализация билетов без договора с концертной площадкой, в данном случае — Дворцом Республики, может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей», — сказал Бакытжана Садыкова, в чьем ведении находится концертная площадка.

Пучков подтвердил, что договор на проведение концерта на тот момент не был заключен.

Минюст России включил Галкина в список физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. В ведомстве заявили, что артист получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». Галкин неоднократно выступал против военной операции на Украине.

Галкин заявил, что не относит себя к иноагентам, а повод внести его в реестр считает надуманным. В мае шоумен подал иск к Минюсту, однако в начале июня суд отказал артисту в оспаривании статуса иноагента.