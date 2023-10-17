Госдума поддержала отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях

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Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Документ внесли в Госдуму 13 октября. Его разработал профильный комитет Госдумы по поручению спикера Вячеслава Володина. Авторы законопроекта подчеркнули, что одобрение законопроекта не повлечет за собой прекращение или приостановку действия ДВЗЯИ для России, а также выход страны из него.

ДВЗЯИ был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах (в космосе, под землей и т.д.). Участники соглашения обязуются не производить ядерных взрывов «в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем».



Россия и США подписали договор, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон — нет. Также договор не ратифицировали Китай, Египет, Иран, Израиль и Индия.

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