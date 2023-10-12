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В Думе подготовили отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях

В Госдуме подготовили проект об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) уже подготовлен, РБК ознакомился с документом.

Документ разработал профильный комитет Госдумы по поручению спикера Вячеслава Володина.

Принятие документа позволит российским властям отозвать ратификационную грамоту, говорится в пояснительной записке. Авторы документа подчеркивают, что одобрение законопроекта не повлечет за собой прекращения (в том
числе денонсации) или приостановки действия ДВЗЯИ для России, а также выход страны из него.

Россия продолжит оставаться участником Договора и после принятия закона об отзыве ратификации этого документа. Москва сохранит за собой все права и обязательства, которыми обладают участники договора, заверили авторы законопроекта.

ДВЗЯИ был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах (в космосе, под землей и т.д.). Участники соглашения обязуются не производить ядерных взрывов «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем».

Россия и США подписали договор, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон нет. Также договор не ратифицировали Китай, Египет, Иран и Израиль. Индия.

Президент России Владимир Путин 5 октября допустил, что Москва может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Кремле уточнили, что слова главы государства не означают наличие у Москвы планов проводить подобные испытания. Россия стремится привести ситуацию «к единому знаменателю», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Вашингтон, в отличие от Москвы, не стал ратифицировать документ.

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После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что совет нижней палаты обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Он подчеркнул, что это будет «соответствовать национальным интересам» и станет зеркальным ответом Соединенным Штатам. 12 октября пресс-служба Госдумы отчиталась о завершении подготовки законопроекта в профильном комитете. Палата рассмотрит законопроект в первом чтении 17 октября.

Госдеп США назвал план Москвы способом усилить давление на Вашингтон и другие страны для прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.

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Теги
Госдума законопроект ядерные испытания ратификация
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Комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
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