В Думе подготовили отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях

В Госдуме подготовили проект об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) уже подготовлен, РБК ознакомился с документом.

Документ разработал профильный комитет Госдумы по поручению спикера Вячеслава Володина.

Принятие документа позволит российским властям отозвать ратификационную грамоту, говорится в пояснительной записке. Авторы документа подчеркивают, что одобрение законопроекта не повлечет за собой прекращения (в том

числе денонсации) или приостановки действия ДВЗЯИ для России, а также выход страны из него.

Россия продолжит оставаться участником Договора и после принятия закона об отзыве ратификации этого документа. Москва сохранит за собой все права и обязательства, которыми обладают участники договора, заверили авторы законопроекта.

ДВЗЯИ был принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах (в космосе, под землей и т.д.). Участники соглашения обязуются не производить ядерных взрывов «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем». Россия и США подписали договор, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон нет. Также договор не ратифицировали Китай, Египет, Иран и Израиль. Индия.

Президент России Владимир Путин 5 октября допустил, что Москва может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Кремле уточнили, что слова главы государства не означают наличие у Москвы планов проводить подобные испытания. Россия стремится привести ситуацию «к единому знаменателю», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Вашингтон, в отличие от Москвы, не стал ратифицировать документ.

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что совет нижней палаты обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Он подчеркнул, что это будет «соответствовать национальным интересам» и станет зеркальным ответом Соединенным Штатам. 12 октября пресс-служба Госдумы отчиталась о завершении подготовки законопроекта в профильном комитете. Палата рассмотрит законопроект в первом чтении 17 октября.

Госдеп США назвал план Москвы способом усилить давление на Вашингтон и другие страны для прекращения поставок оружия и другой помощи Украине.