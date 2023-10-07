В США оценили планы России выйти из договора о ядерных испытаниях

План Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) — способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

В ведомстве сослались на заявление представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, который накануне написал в своем телеграм-канале, что Россия планирует отозвать ратификацию (от 2000 года) ДВЗЯИ.

В Госдепе призвали Россию достичь «равного положения» с Соединенными Штатами, «не прибегая к контролю над вооружениями и безответственной ядерной риторике в безуспешных попытках принудить другие государства».

США подписали, но не ратифицировали договор. Тем не менее, страна соблюдает мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия с 1992 года, от которого не планируют отказываться, заявили в Госдепе.

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года и вводит запрет на подземные взрывы. Каждое государство — участник этого договора обязуется не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем».



Документ открыли к подписанию в 1996 году, в нем упомянуты 44 страны, которые в момент обсуждения обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. За время, что документ открыт к подписанию, этого так и не произошло. Причина в том, что восемь из 44 стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает эти страны от испытаний, — это принятый ими мораторий на такие взрывы. После 1996 года было проведено десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели моратории на ядерные испытания) и шесть — КНДР.

5 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» допустил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



Он также напомнил, что США подписали соответствующий договор о запрете на испытания ядерного оружия, но не ратифицировали его. Путин не исключил, что Москва может «повести себя зеркально».

На следующий день после этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ.