Секретарь ОДВЗЯИ попросил о встрече с «ключевыми руководителями» России

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд попросил руководство России о встрече из-за шагов Москвы по отзыву ратификации соответствующего договора. Об этом он заявил на сайте организации.

«Я обеспокоен тем, что Российская Федерация предпринимает шаги по отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). <...> Я поддерживаю тесный и регулярный контакт с высокопоставленными должностными лицами Российской Федерации, <...> я также попросил дать мне возможность встретиться с ключевыми руководителями в Москве как можно скорее», — написал Флойд.

Секретарь подчеркнул, что лишь благодаря вступлению ДВЗЯИ в силу международное сообщество сможет полностью реализовать содержащееся в нем обещание о всеобщем запрете ядерных испытаний. «Я рассчитываю на то, что Российская Федерация продолжит вносить свой вклад в эти усилия», — добавил Флойд.

Комитет Госдумы по международным делам в течение десяти дней проработает вопрос об отзыве ратификации договора. Это решение приняли в соответствии с предложением председателя Госдумы Вячеслава Володина.

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой и вводит запрет на подземные взрывы. Участники соглашения обязуются не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем». Документ открыли к подписанию в 1996 году.



Россия и США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако Москва его ратифицировала, а Вашингтон нет. Без ратификации договор не может вступить в силу.

5 октября президент России Владимир Путин сказал, что Москва может отозвать ратификацию документа. На следующий день Володин заявил, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит этот вопрос. По словам спикера, отзыв соответствует «национальным интересам» и станет зеркальным ответом США.