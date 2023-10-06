В Думе обсудят отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Госдума может отозвать ратификацию договора о полном запрете ядерных испытаний из-за «развязанной войны» против России, сказал Володин. Он напомнил об испытаниях ракеты «Буревестник», прозванной в США «Летающим Чернобылем»

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — написал он.

По его мнению, отзыв ратификации будет «соответствовать национальным интересам» и станет зеркальным ответом США, которые пока не ратифицировали договор.

Володин связал обсуждение с успешным испытанием крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и завершением работы над сверхтяжелой ракетой «Сармат», о чем накануне объявил президент Владимир Путин.

Путин упоминал «Буревестник» еще в 2018 году, указывая, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО». О том, что Россия либо готовится испытать «Буревестник», либо уже сделала это, писала 2 октября The New York Times. Кремль отвергал эти данные. «Нет, не могу, я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times», — сказал представитель президента Дмитрий Песков, призвав их лучше изучить спутниковые снимки. В США ракету прозвали «Летающим Чернобылем», такое прозвище ей дал в 2020-м спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. «Честно говоря, мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Ради бога, зачем вам ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой?» — говорил он.

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года и вводит запрет на подземные взрывы. Каждое государство — участник этого договора обязуется не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем».



Документ открыли к подписанию в 1996 году, в нем упомянуты 44 страны, которые в момент обсуждения обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. За время, что документ открыт к подписанию, этого так и не произошло. Причина в том, что восемь из 44 стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США — его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает эти страны от испытаний, — это принятый ими мораторий на такие взрывы. После 1996 года было проведено десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели моратории на ядерные испытания) и шесть — КНДР.

В начале августа «Коммерсантъ» писал о том, что в последние месяцы в госструктурах обсуждают возможность отзыва российской ратификации ДВЗЯИ. В российском МИДе затем заявили, что у Москвы таких планов нет, от ратификации отказывается Вашингтон, и подчеркнули: «До бесконечности так продолжаться не может».

В начале октября Песков исключил возможность проведения ядерных испытаний, комментируя предложение главреда RT Магариты Симоньян «произвести в сотнях километров на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например ядерный взрыв». Спустя два дня Путин рассказал, что слышит призывы провести ядерные испытания и из-за позиции США может «повести себя зеркально». «Теоретически можно отозвать ратификацию, и, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — добавил тогда президент.