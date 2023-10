В Думе обсудят отказ от договора о запрете ядерных испытаний

Госдума может отозвать ратификацию договора о полном запрете ядерных испытаний из-за «развязанной войны» против России, сказал Володин. Он напомнил об испытаниях ракеты «Буревестник», прозванной в США «Летающим Чернобылем»

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — написал он.

По его мнению, отзыв ратификации будет «соответствовать национальным интересам» и станет зеркальным ответом США, которые пока не ратифицировали договор.

Володин связал обсуждение с успешным испытанием крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник» и завершением работы над сверхтяжелой ракетой «Сармат», о чем накануне объявил президент Владимир Путин.

Путин упоминал «Буревестник» еще в 2018 году, указывая, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО». О том, что Россия либо готовится испытать «Буревестник», либо уже сделала это, писала 2 октября The New York Times. Кремль отвергал эти данные. «Нет, не могу, я не знаю, с чего это взяли журналисты The New York Times», — сказал представитель президента Дмитрий Песков, призвав их лучше изучить спутниковые снимки.

В США ракету прозвали «Летающим Чернобылем», такое прозвище ей дал в 2020-м спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. «Честно говоря, мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Ради бога, зачем вам ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой?» — говорил он.