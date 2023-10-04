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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия предложила сократить помощь Украине

Bloomberg: Венгрия предложила разделить €50 млрд от ЕС для Украины на две части
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Военная операция на Украине
ЕС одобрил создание фонда для Украины на €50 млрд для покрытия половины потребностей бюджета до 2027 года. Венгрия призвала сократить пакет поддержки наполовину. ЕС может разблокировать средства для Будапешта, чтобы тот согласился
Премьер Венгрии Виктор Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Венгрия предложила разделить предназначенный для Украины фонд от Евросоюза в €50 млрд на две части, посчитав, что пока этому государству будет достаточно половины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Помощь предназначена на период 2024-2027 годов. Венгрия призвала в середине этого срока провести оценку предоставленной помощи и решить, когда предоставить вторую часть суммы в зависимости от потребностей Украины. Один из источников агентства отметил, что, помимо прочих усилий для смягчения позиции Будапешта, Евросоюз может разблокировать почти €13 млрд финансирования Венгрии в этом году.

Еврокомиссия рассчитывает, что фонд обеспечит правильный баланс в поддержке Украины между гибкостью и предсказуемостью вне зависимости от того, как будет развиваться конфликт на Украине. По словам источников, решение о ежегодных выплатах будет приниматься правительствами стран ЕС ежегодно.

Евросовет одобрил создание специального фона для Украины на €50 млрд. Эта сумма составляет 45% всего бюджетного дефицита Украины до 2027 года, отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фонд будут финансировать через гранты из бюджета Евросоюза, привлеченным на рынках капитала кредитам с помощью доходов от заблокированных российских активов.

Киев приветствовал решение стран ЕС. «Рассчитываем получить €18 млрд уже в следующем году. Эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей», — рассказал в телеграм-канале премьер Денис Шмыгаль. Замминистра экономики Алексей Соболев отмечал, что Украине для получения помощи необходимо предоставить план восстановления до конца октября.

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