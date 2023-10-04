Венгрия предложила сократить помощь Украине

Bloomberg: Венгрия предложила разделить €50 млрд от ЕС для Украины на две части

ЕС одобрил создание фонда для Украины на €50 млрд для покрытия половины потребностей бюджета до 2027 года. Венгрия призвала сократить пакет поддержки наполовину. ЕС может разблокировать средства для Будапешта, чтобы тот согласился

Премьер Венгрии Виктор Орбан (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Венгрия предложила разделить предназначенный для Украины фонд от Евросоюза в €50 млрд на две части, посчитав, что пока этому государству будет достаточно половины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Помощь предназначена на период 2024-2027 годов. Венгрия призвала в середине этого срока провести оценку предоставленной помощи и решить, когда предоставить вторую часть суммы в зависимости от потребностей Украины. Один из источников агентства отметил, что, помимо прочих усилий для смягчения позиции Будапешта, Евросоюз может разблокировать почти €13 млрд финансирования Венгрии в этом году.

Еврокомиссия рассчитывает, что фонд обеспечит правильный баланс в поддержке Украины между гибкостью и предсказуемостью вне зависимости от того, как будет развиваться конфликт на Украине. По словам источников, решение о ежегодных выплатах будет приниматься правительствами стран ЕС ежегодно.

Евросовет одобрил создание специального фона для Украины на €50 млрд. Эта сумма составляет 45% всего бюджетного дефицита Украины до 2027 года, отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фонд будут финансировать через гранты из бюджета Евросоюза, привлеченным на рынках капитала кредитам с помощью доходов от заблокированных российских активов.

Киев приветствовал решение стран ЕС. «Рассчитываем получить €18 млрд уже в следующем году. Эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей», — рассказал в телеграм-канале премьер Денис Шмыгаль. Замминистра экономики Алексей Соболев отмечал, что Украине для получения помощи необходимо предоставить план восстановления до конца октября.