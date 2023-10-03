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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о плане ЕС разморозить €13 млрд для Венгрии ради помощи Киеву

FT: Еврокомиссия может разморозить €13 млрд для Венгрии ради помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В Венгрии ранее пригрозили ни копейки не давать Украине, пока средства не будут выделены. Россия критикует поддержку Украины странами Запада
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Еврокомиссия ради увеличения бюджета на помощь Украине может до конца ноября разморозить около €13 млрд финансирования для Венгрии, власти которой ранее заявляли, что Киев не получит ни копейки из средств ЕС, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает издание, таким образом Брюссель рассчитывает добиться поддержки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном увеличения бюджета блока и значительной финансовой помощи Украине.

В декабре прошлого года ЕС заморозил €22 млрд, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов сплоченности (cohesion funds — фонды для наименее развитых стран блока, призванные покрывать инвестиционный дефицит). Средства должны были быть заморожены до тех пор, пока Будапешт не устранит проблемы в сферах верховенства закона и защиты прав человека.

В мае этого года, в ответ на требования Брюсселя, Венгрия начала проводить судебную реформу. Это позволит Будапешт разблокировать €13 млрд из замороженных средств.

Ранее ЕК предложила увеличить общий бюджет ЕС на €66 млрд для покрытия возросших расходов. Часть из этих средств (около €50 млрд) должно пойти на финансовую поддержку Киева, которая поможет покрыть его расходы на следующие четыре года.

С начала российской спецоперации на Украине позиция Орбана отличалась от позиции большинства стран Запада. Он неоднократно критиковал западные санкции и отказался передавать Украине оружие. Он также призывал ЕС убедить Москву и Киев начать мирные переговоры.

На фоне этого венгерский OTP Bank в мае попал в перечень «спонсоров войны» Национальноего агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК). Решение было принято на основании «позиции руководства банка продолжать операции в России и фактического признания так называемых Донецкой и Луганской народных республик», говорилось в заявлении агентства.

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В ответ Будапешт заблокировал помощь для Киева из Европейского фонда мира в размере €500 млн. В сентябре глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов.

В итоге OTP Bank и списков «спонсоров войны» исключили, однако официальный представитель венгерского МИДа Мате Пачолай счел это недостаточным для пересмотра позиции Будапешта по военной помощи Киеву.

Российская сторона неоднократно критиковала предоставление Западом военной помощи Украине. Кремль считает, что такие действия приносят больше страданий украинскому народу, но не влияют на целеполагание в ходе спецоперации, а также говорят о вовлеченности западных стран в конфликт.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Венгрия Украина финансовая помощь Еврокомиссия Военная операция на Украине
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