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Война санкций ,  
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В МИД Венгрии заявили, что санкции «не поставили Россию на колени»

МИД Венгрии: санкции не поставили Россию на колени
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Война санкций

Санкции не поставили Россию на колени, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — «поставить Россию на колени в экономическом плане», приблизиться к миру. Получилось у нас или нет. <…> Я думаю, очевидно, что не получилось», — сказал он.

По словам Сийярто, как только вопрос об эффективности санкций обсуждается в Евросоюзе, «тебя загоняют в угол и унижают».

После начала военной операции на Украине США, ЕС и их союзники ввели несколько пакетов санкций против целого ряда отраслей российской экономики, предприятий и бизнесменов. Россия считает санкции незаконными. В Кремле предупреждали, что любые ограничения против России бьют по мировой экономике и ускоряют скатывание в кризис.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил о преодолении Россией всех проблем, возникших из-за санкций.

«Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития. На новой базе, что чрезвычайно важно. Для нас очень важно тренд сохранить», — сообщал Путин. Он отмечал, что у России есть проблема с недостатком рабочей силы, но в стране растут реальные доходы населения.

По словам президента, реальные располагаемые доходы населения России (то есть денежные доходы с поправкой на инфляцию за вычетом обязательных платежей) выросли более чем на 12%, в то время как в европейских странах они упали. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения России во втором квартале 2023 года увеличились на 5,3% к тому же кварталу 2022 года.

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