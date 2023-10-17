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Палестино-израильский конфликт ,  
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Минфин США не увидел нехватки денег для помощи Украине и Израилю

Минфин США: у Вашингтона есть деньги для помощи Украине и Израилю
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Палестино-израильский конфликт
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Экономика США в хорошем состоянии и без сомнений не пострадает от выделения одновременной помощи Украине и США, считает Йеллен. Белый дом предложил направить им вместе $2 млрд. Москва критикует поддержку Западом Украины
Министр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США определенно могут позволить и должны предоставлять помощь одновременно Украине и Израилю, американская экономика и финансы находятся в хорошем состоянии для обеспечения интересов за рубежом. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью Sky.

Она призвала палату представителей как можно скорее выбрать следующего спикера, чтобы рассмотреть законопроект о выделении помощи. Министр также отметила, что пока слишком рано оценивать влияние войны на Ближнем Востоке на мировую экономику.

«Америка ясно дала понять Израилю, что мы очень тесно сотрудничаем с израильтянами, что у них есть право защищать себя. Но важно постараться максимально сохранить жизни ни в чем не повинных гражданских лиц», — добавила Йеллен.

В середине октября утверждение о неспособности США поддерживать одновременно Украину и Израиль опроверг американский президент Джо Байден. «Ради бога, мы — Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории — не в мире, а в мировой истории», — пояснил он, заверив, что Вашингтон в состоянии «позаботиться об обоих этих вопросах».

«А если не мы, то кто [сможет одновременно поддержать Израиль и Украину]», — спросил Байден.

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Белый дом объединил пакет помощи Украине и Израилю в один пакет на $2 млрд, Байден внесет его на рассмотрение палаты представителей.

Некоторые влиятельные республиканцы встретили инициативу Белого дома критикой. «Если они попытаются навязать мне [выделение] большей [суммы] денег для Украины, не сказав нам, каков план, где мы находимся и как это сделаем, это станет реальной проблемой, и не только для меня, но и для многих», — отметил республиканец Келли Армстронг, выступающий при этом за поддержку Киева.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предупредил, что верхняя палата конгресса не будет ждать нижнюю, которая до сих пор не избрала нового спикера. «Мы считаем, что если сенат будет действовать решительно, двухпартийно, это действительно может повысить шансы на то, что палата представителей, даже при ее нынешней дисфункции, будет действовать», — сказал он.

Российская сторона критикует помощь Украине со стороны западных стран. Кремль настаивает, что украинский президент Владимир Зеленский «начинает надоедать» Западу, но вместе с тем выражал уверенность, что финансовая поддержка со стороны США возобновится.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Украина США Минфин США
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