Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю

Белый дом объединил помощь Украине и Израилю в пакет на $2 млрд

Администрация Байдена намерена получить в конгрессе поддержку выделения пакета помощи в размере более $2 млрд для Украины и Израиля. Байден заявил, что страна способна помогать обоим государствам сразу

Джейк Салливан (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США намерены согласовать выделение на помощь Украине и Израилю свыше $2 млрд, сообщил в интервью CBS News помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Как я уже сказал, [пакет помощи], безусловно, будет включать военную технику, необходимую для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для того, чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе со своими противниками-террористами», — сказал Салливан.

Вопрос будет обсуждаться в конгрессе, отметил он, его намерен внести на рассмотрение президент Джо Байден, команда которого стремится заручиться двухпартийной поддержкой этой инициативы.

Байден заявил, что США способны одновременно помогать и Украине, и Израилю, при этом сохраняя «общую международную оборону». «И если мы этого не сделаем, то кто это сделает?» — спросил президент.

Американский лидер после начала войны ХАМАС и Израиля пообещал последнему «твердую и непоколебимую» поддержку. США уже оказывают военную помощь Израилю, в частности поставляя боеприпасы. Также страна отправила в ближайший район Средиземного моря два авианосца. При этом прямое участие в войне американских войск Белый дом исключил.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. «Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России», — указывал Зеленский.

Украина выразила солидарность с Израилем в борьбе с ХАМАС. Как отмечала The Washington Post, Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 11 октября проявил себя как «чуткий сторонник Израиля», а не соперник в борьбе за западную помощь. Он сравнил нынешнее положение Израиля с началом российской военной операции.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский «начинает надоедать» Западу, а сам глава украинского государства недоволен тем, что часть оружия будут направлять Израилю.