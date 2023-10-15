Белый дом объединил помощь Украине и Израилю в пакет на $2 млрд
США намерены согласовать выделение на помощь Украине и Израилю свыше $2 млрд, сообщил в интервью CBS News помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Как я уже сказал, [пакет помощи], безусловно, будет включать военную технику, необходимую для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для того, чтобы помочь Израилю защитить себя в борьбе со своими противниками-террористами», — сказал Салливан.
Вопрос будет обсуждаться в конгрессе, отметил он, его намерен внести на рассмотрение президент Джо Байден, команда которого стремится заручиться двухпартийной поддержкой этой инициативы.
Байден заявил, что США способны одновременно помогать и Украине, и Израилю, при этом сохраняя «общую международную оборону». «И если мы этого не сделаем, то кто это сделает?» — спросил президент.
Американский лидер после начала войны ХАМАС и Израиля пообещал последнему «твердую и непоколебимую» поддержку. США уже оказывают военную помощь Израилю, в частности поставляя боеприпасы. Также страна отправила в ближайший район Средиземного моря два авианосца. При этом прямое участие в войне американских войск Белый дом исключил.
Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. «Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России», — указывал Зеленский.
Украина выразила солидарность с Израилем в борьбе с ХАМАС. Как отмечала The Washington Post, Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 11 октября проявил себя как «чуткий сторонник Израиля», а не соперник в борьбе за западную помощь. Он сравнил нынешнее положение Израиля с началом российской военной операции.
Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский «начинает надоедать» Западу, а сам глава украинского государства недоволен тем, что часть оружия будут направлять Израилю.
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