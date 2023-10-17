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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США допустили отправку 2 тыс. военных для поддержки Израиля

WSJ: США выбрали 2 тыс. военных для возможного развертывания в помощь Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
2 тыс. американских военных займутся консультированием и медицинской помощью для Израиля, но не боевыми действиями, если будут принято решение об их отправке, пишет WSJ. Пока командование только выбрало солдат
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

США отобрали около 2 тыс. военнослужащих для потенциального развертывания в поддержку Израиля, войскам могут поручить консультирование и медицинскую поддержку, но не участие в боевых действиях. Об этом пишет Te Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников Пентагона.

Пока эти военные не получили приказ начать приготовления к переброске.

WSJ отмечает, что остается непонятным, при каких обстоятельствах Пентагон может решить развернуть войска и где именно, однако решение об отборе сигнализирует о подготовке к поддержке ЦАХАЛа в случае наземной операции в секторе Газа.

Как пишет Fox, «значительное число» американских военных приведены в режим ожидания для «готовности к развертыванию». В Пентагоне подтвердили, что войскам приказали быть готовыми к переброске в Восточное Средиземноморье в течение 24 часов после получения указания.

О возможном развертывании порядка 2 тыс. американских военных из-за войны Израиля и ХАМАС тремя днями ранее сообщал CNN. По сведениям телеканала, речь шла об отправке 26-го экспедиционного подразделения морской пехоты — подразделение сил быстрого реагирования, находящегося на десантном корабле USS Bataan, который отправили в Оманский залив.

Неделю назад, 10 октября, в Белом доме не подтвердили сведения о планах отправить войска на помощь Израилю. Однако президент США Джо Байден всегда будет следить за защитой интересов нацбезопасности, «где бы эти интересы ни находились, особенно в этой части мира», заявили в Белом доме.

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США уже отправили в Восточное Средиземноморье свой самый дорогой авианосец — «Джеральд Форд». Его сопровождает ударная группа из четырех эсминцев и крейсера.

Про данным CNN, израильский премьер Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль, этот вопрос обсуждается сторонами. Официально Белый дом не подтверждает эту информацию. В армии Израиля указали, что если поездка состоится, она будет значение для всего Ближнего Востока.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль США Пентагон
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