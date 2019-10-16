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Операция Турции в Сирии ,  
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Эрдоган решил встретиться с Пенсом после отказа принять его делегацию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом в четверг, 17 октября. Об этом написал глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун на своей странице в Twitter.

По его словам, ранее президент Эрдоган заявил об отказе принимать американскую делегацию.

«Ранее президент сказал Sky News, что не примет делегацию США, которая сегодня посетила Анкару. Он планирует встретиться с ней во главе с вице-президентом завтра», — сказал представитель администрации Эрдогана.

16 октября вице-президент США Майкл Пенс направился с официальным визитом в Турцию, об этом он сообщил в своем Twitter. Целью своего визита Пенс обозначил переговоры о «незамедлительном прекращении огня» и «восстановлении стабильности» в Сирии.

За день до этого, 15 октября, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против турецких чиновников из-за начатой ранее Эрдоганом военной операции по противодействию курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) и крупнейшему подразделению курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы» на турецко-сирийской границе. Обе эти группировки Анкара считает террористическими.
 

Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, США
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