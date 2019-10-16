Трамп пригрозил опустошительными для турецкой экономики санкциями

Соединенные Штаты могут ввести против Турции новые, опустошительные для ее экономики санкции, если переговоры между странами не пройдут успешно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает газета The Jerusalem Post.

«Мы находимся в отличном положении», — сказал Трамп за несколько часов до того, как вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео должны были вылететь в Анкару на переговоры. Американский лидер выразил надежду, что встреча пройдет успешно, добавив, что в противном случае новые санкции «станут опустошительными для экономики Турции».

Накануне Трамп ввел новые санкции против Турции, вызванные ее военной операцией «Источник мира», которую Анкара проводит с 9 октября на северо-востоке Сирии против курдских формирований. Ограничения коснулись турецких Минэнерго и Минобороны и некоторых чиновников. В Вашингтоне отметили, что военная операция поставила под угрозу жизнь мирных жителей и подрывает кампанию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

17 октября вице-президент США Майк Пенс встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе этих переговоров он планирует обсудить «незамедлительное прекращение огня» и «восстановление стабильности» в Сирии.