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Политика ,  
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На Украине по подозрению в крупных хищениях задержали «друга Порошенко»
Олега Гладковского, которого СМИ называют другом экс-президента Украины Петра Порошенко, задержали на фоне журналистского расследования о хищениях в оборонной промышленности
Олег Гладковский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Олега Гладковского. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

Как следует из текста сообщения, экс-чиновник был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

По данным издания «Украинская правда», Гладковский попытался покинуть страну, однако его не выпустили из Украины. По дороге из аэропорта его задержали сотрудники НАБУ.

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В конце февраля проект Bihus.info сообщил, что сын Олега Гладковского Игорь Свинарчук причастен к хищениям в оборонной сфере. В материале рассказывалось о коррупционных схемах в оборонном комплексе, к которым имеют отношение приближенные экс-главы Украины Петра Порошенко. Согласно расследованию, в схемах было в том числе задействовано и предприятие «Кузня на Рыбальском», во время предполагаемых хищений принадлежавшее Порошенко. По данным проекта, Свинарчук и его бизнес-партнеры закупали детали для военной техники на складах украинских воинских частей или в России, откуда контрабандой ввозили их на Украину. Там эти комплектующие поставлялись на оборонные предприятия республики с наценкой до 300%. Авторы расследования назвали Гладковского другом и партнером бывшего украинского лидера. В связи с обнародованными фактами глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в конце февраля заявляла о начале процедуры импичмента Порошенко.

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После публикации расследования НАБУ возбудило уголовное дело о возможных хищениях в оборонной сфере. Гладковский отверг все обвинения в свой адрес. Позже полномочия чиновника были приостановлены, а 4 марта этого года Порошенко уволил его с занимаемой должности. У Гладковского и его сына прошли обыски, однако их не стали брать под стражу.

Согласно материалам журналистского расследования, о реализуемых схемах знало руководство концерна «Укроборонпром». В апреле в Верховную раду был внесен законопроект, фактически предполагающий ликвидацию этого предприятия. Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о поддержке законопроекта.

Автор: Влада Ольшанская
Теги: Украина, НАБУ, задержание, Петр Порошенко
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