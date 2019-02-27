Луценко счел приемлемой контрабанду из России запчастей для бронетехники

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,87 0,17 EUR Бирж. 75,00 0,17 Brent 66,41 1,82% USD Нал. 66,40 65,47 EUR Нал. 75,54 74,52 USD ЦБ 65,76 0,14 EUR ЦБ 74,82 0,34 EUR/USD 1,1389 -0,0002 BTC/USD Бирж. 3 910,41 12,11 IMOEX 2 486,68 -0,29% RTSI 1 188,37 -0,39% DJIA 25 901,42 -0,60% Nasdaq 7 490,84 -0,77%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТМК ₽88,58 (+83,09%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+83,09%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,76 (+0,14) Quote, 13:22
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (+0,34) Quote, 13:22
Бывший вратарь «Спартака» Сослан Джанаев перешел в польский клуб Спорт, 18:46 Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса РБК и ВТБ, 18:40 В сети Monero пройдет хардфорк: как получить новые токены Крипто, 18:35 Три участка ЦКАД откроют осенью 2020 года Бизнес, 18:30 Майкл Калви подал в суд на строителей за пожар в его доме Общество, 18:25 Индия потребовала немедленного возвращения захваченного Пакистаном пилота Политика, 18:11 Фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией Общество, 18:09 Российский призер Олимпиады-2014 в Сочи объявил о завершении карьеры Спорт, 18:09 СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших Общество, 18:09 МИД посоветовал россиянам не посещать районы на границе Индии и Пакистана Общество, 18:04 Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти солдата под Воронежем Общество, 17:52 Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» Общество, 17:48 Луценко счел приемлемой контрабанду из России запчастей для бронетехники Политика, 17:44 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 17:40
Политика ,  
0 
Луценко счел приемлемой контрабанду из России запчастей для бронетехники
Генпрокурор Украины считает, что в контрабанде для нужд Минобороны, которую ведет воюющая страна, ничего страшного нет. Аморально только наживаться на такой контрабанде, уверен Луценко
Юрий Луценко (Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости)

Контрабандный ввоз на Украину необходимых военным запчастей для танков, БТР и артиллерии — это «приемлемая» в условиях воюющей страны практика, уверен генеральный прокурор Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

Так украинский генпрокурор ответил на обнародованную журналистами информацию о том, что первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын Игорь участвовали в реализации схем, в рамках которых оборонным предприятиям поставляли контрабандные российские детали по завышенным в два—четыре раза ценам.

«Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны. В то же время неприемлема и аморальна нажива на этой деятельности. Для меня нет разницы, кто и под чьим флагом это делает», — написал Луценко.

Он заверил, что военная прокуратура давно ведет свое расследование по тому же делу и уже находится «на финишной прямой последних процессуальных действий».

Политика
Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко

​«Несмотря на политический ажиотаж в Верховной раде и разглашение данных досудебного следствия, мы сможем в последующие дни объявить подозрения, пойти в суд и вернуть средства в бюджет», — подчеркнул Луценко. Он выразил надежду, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), возбудившее накануне уголовное дело о возможных хищениях в оборонной сфере, в свою очередь даст ответ на вопрос о причастности к мошеннической схеме «госслужащих, руководителей госпредприятий и членов их семей».

Накануне, 26 февраля, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что глава государства (Гладковского в расследовании называют «другом и партнером» Петра Порошенко) призвал проверить информацию о причастности первого заместителя секретаря СНБО к коррупционным схемам и поддержал его отстранение от исполнения обязанностей.

В тот же день лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, по словам которой, Порошенко сам причастен к закупкам в России запчастей к украинской военной технике по завышенным ценам, заявила в Верховной раде о начале ​процедуры импичмента главы государства.

Сам Олег Гладковский все обвинения в свой адрес «категорически отверг», призвав Главную военную прокуратуру и НАБУ провести проверку всех изложенных в «расследовании» фактов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Юрий Луценко, Украина, Оружие
Материалы по теме
Порошенко потребовал проверить данные о коррупции в оборонном комплексе
Политика
НАБУ изучит возможные факты хищения окружением Порошенко в сфере обороны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter