Луценко счел приемлемой контрабанду из России запчастей для бронетехники

Генпрокурор Украины считает, что в контрабанде для нужд Минобороны, которую ведет воюющая страна, ничего страшного нет. Аморально только наживаться на такой контрабанде, уверен Луценко

Юрий Луценко (Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости)

Контрабандный ввоз на Украину необходимых военным запчастей для танков, БТР и артиллерии — это «приемлемая» в условиях воюющей страны практика, уверен генеральный прокурор Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

Так украинский генпрокурор ответил на обнародованную журналистами информацию о том, что первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын Игорь участвовали в реализации схем, в рамках которых оборонным предприятиям поставляли контрабандные российские детали по завышенным в два—четыре раза ценам.

«Не секрет, что эти запчасти контрабандно ввозят для нужд оборонпрома. Считаю это приемлемым в условиях воюющей страны. В то же время неприемлема и аморальна нажива на этой деятельности. Для меня нет разницы, кто и под чьим флагом это делает», — написал Луценко.

Он заверил, что военная прокуратура давно ведет свое расследование по тому же делу и уже находится «на финишной прямой последних процессуальных действий».