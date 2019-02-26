Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в Верховной раде о начале п​роцедуры импичмента действующему президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Espreso TV.

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президента», — сказала она.

Тимошенко заявила, что, по данным ранее опубликованного журналистского расследования, Порошенко причастен к закупкам в России запчастей к украинской военной технике по завышенным ценам. «Мы считаем, что то, что было сделано, и то, что журналисты-расследователи обнародовали, подпадает под ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», — сказала Тимошенко.

Ранее проект Bihus.info опубликовал данные, согласно которым сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был участником схем по хищению в оборонном комплексе. В том числе в этих схемах было задействовано предприятие «Кузница на Рыбальском», которое тогда принадлежало Порошенко.

Согласно ст. 111 Конституции Украины президент страны может быть смещен с поста ​в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Однако закон об импичменте парламентарии не могут принять с 1996 года.