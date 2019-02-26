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Украинский кризис ,  
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Порошенко потребовал проверить данные о коррупции в оборонном комплексе

Президент Украины Петр Порошенко призвал проверить информацию о возможности причастности к коррупционным схемам первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. По его словам, правоохранительным органам поручено подтвердить или опровергнуть информацию журналистов о том, что Гладковский и его сын Игорь вместе с другими чиновниками участвовали в реализации схем, в рамках которых оборонным предприятиям поставляли контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Сам Олег Гладковский ранее «категорически отверг» все обвинения в свой адрес, призвав Главную военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провести проверку всех изложенных в «расследовании» фактов. На время проведения проверки Гладковский попросил приостановить его полномочия в качестве первого заместителя Секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества. В сообщении СНБО отмечается, что полномочия Гладковского будут приостановлены.

​Порошенко, по словам Цеголко, поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

В НАБУ заявили, что ведомство проанализирует информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании и даст ей «надлежащую оценку».

Политика
Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко

Олега Гладковского в расследовании называют «другом и партнером» президента Украины. Во вторник лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в Верховной раде о начале п​роцедуры импичмента главы государства.

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддерживают, мы начинаем процедуру импичмента президента», — сказала Тимошенко, отметив, что Порошенко и сам причастен к закупкам в России запчастей к украинской военной технике по завышенным ценам. «Мы считаем, что то, что было сделано, и то, что журналисты-расследователи обнародовали, подпадает под ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», — сказала Тимошенко.

Теги: СНБО, Петр Порошенко
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Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко
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