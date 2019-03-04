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Политика ,  
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Порошенко после видео о запчастях из России уволил замсекретаря Совбеза
Президент Украины призвал тщательно расследовать обвинения в адрес Олега Гладковского, которого СМИ называют его другом. При этом Порошенко пообещал защитить армию не только от коррупционеров-казнокрадов, но и от политиканов
Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Одновременно с этим Гладковский был снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Ранее полномочия Гладковского на обоих постах были приостановлены, поводом для чего послужила публикация журналистского расследования о причастности самого Гладковского и его сына Игоря к реализации коррупционных схем, в рамках которых оборонным предприятиям Украины поставляли контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В расследовании Гладковского-старшего называют «другом и партнером» Порошенко, в связи с чем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента главы государства.

Политика
Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Порошенко

«Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду. И я, как президент, тоже хочу знать правду. Поэтому сейчас будут созданы для этого все необходимые условия», — объяснил свое решение Порошенко.

Президент также обратился к руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) с призывом расследовать изложенные журналистами факты, вызвавшие «большой общественный резонанс», и «расставить все точки над i».

«Если кто виноват — наказать! Президент, конечно, не суд, и мое заявление не приговор. Но моя задача — создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. В подобных ситуациях не спасают ни должность, ни связи. Оборона, армия, защита страны для меня превыше всего!» — заверил Порошенко на своей странице в сети Twitter.

В то же время он подчеркнул, что считает своим долгом защищать армию не только от «коррупционеров-казнокрадов», но и от политиканов, которые пытаются «очернить и извратить все сдвиги в укреплении обороноспособности страны», опираясь на фейки или отдельные реальные недостатки.

«Особенно циничной выглядит позиция тех кандидатов в президенты (Юлия Тимошенко идет в президенты Украины от партии «Батькивщина». — РБК), которые, будучи ранее на руководящих должностях в правительстве и Минобороны, подписывали преступные постановления, продавали оружие и технику, демонтировали военные городки и разбазаривали земли, бездумно сокращали личный состав», — добавил Порошенко.

Политика
Луценко счел приемлемой контрабанду из России запчастей для бронетехники

1 марта Порошенко жаловался, что на поднятую СМИ информацию «как коршуны, слетелись политиканы», и призывал прекратить раскачивать ситуацию в государстве.

​Сам Олег Гладковский ранее «категорически отверг» все обвинения в свой адрес, также призвав Главную военную прокуратуру и НАБУ провести проверку всех изложенных в «расследовании» фактов.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко назвал контрабандный ввоз на Украину запчастей для танков, БТР и артиллерии «приемлемой» в условиях воюющей страны практикой.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Петр Порошенко, коррупция, Украина, СНБО
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