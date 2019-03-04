Порошенко после видео о запчастях из России уволил замсекретаря Совбеза

Президент Украины призвал тщательно расследовать обвинения в адрес Олега Гладковского, которого СМИ называют его другом. При этом Порошенко пообещал защитить армию не только от коррупционеров-казнокрадов, но и от политиканов

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Одновременно с этим Гладковский был снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Ранее полномочия Гладковского на обоих постах были приостановлены, поводом для чего послужила публикация журналистского расследования о причастности самого Гладковского и его сына Игоря к реализации коррупционных схем, в рамках которых оборонным предприятиям Украины поставляли контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В расследовании Гладковского-старшего называют «другом и партнером» Порошенко, в связи с чем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента главы государства.

«Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду. И я, как президент, тоже хочу знать правду. Поэтому сейчас будут созданы для этого все необходимые условия», — объяснил свое решение Порошенко.

Президент также обратился к руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) с призывом расследовать изложенные журналистами факты, вызвавшие «большой общественный резонанс», и «расставить все точки над i».