Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) согласны с законопроектом Верховной рады, который фактически предлагает ликвидировать «Укроборонпром»

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Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО. В итоге был сделан вывод, что реформирование организации будет способствовать уменьшению коррупционных рисков.

Кривонос напомнил, что «Укроборонпром» был создан при президенте Викторе Януковиче для контроля над финансовыми потоками, которые шли через предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сейчас вместо этой организации можно создать новый государственный орган, которому будут подчинены предприятия — участники концерна. Реформа, как считает Кривонос, ликвидирует большое количество ныне существующих «фирм-прокладок».

Накануне законопроект о ликвидации «Укроборонпрома» был внесен в Верховную раду. В документе указывалось, что неэффективное управление ведет к потере инвестиционной привлекательности предприятий, а также к злоупотреблениям со стороны должностных лиц.

Идея лишить «Укроборонпром» функций по формированию военно-политической политики содержалась и в военной доктрине избранного президента Украины Владимира Зеленского. «Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти. Бóльшая часть оборонных закупок будет переведена на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы», — указывалось в документе.

В конце февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о возможных хищениях в оборонной сфере после публикации журналистского расследования Bihus.info. В материале рассказывалось о схеме хищений в оборонном комплексе, к которым имеют отношение лица, приближенные к президенту Украины Петру Порошенко. В частности, журналисты сообщили, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский и его бизнес-партнеры закупали детали для военной техники в России и контрабандным путем ввозили в страну. Впоследствии Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.