Генсек НАТО ответил на заявление Путина об участии блока в конфликте

Путин заявил, что разрешение Украине бить по России дальнобойным оружием сделает НАТО прямым участником конфликта. Столтенберг считает, что это не так

Йенс Столтенберг (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Слова российского президента Владимира Путина о том, что в случае разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России НАТО станет прямым участником конфликта, не верны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Foreign Policy. Издание вело онлайн-трансляцию в X.

Президент Путин 12 сентября заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.

«Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону. Мы имеем право поддерживать Украину, не становясь стороной конфликта», — сказал Столтенберг.

Bloomberg после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября сообщил, что Лондон и Вашингтон попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, Зеленский передал Блинкену список возможных целей. Reuters сообщал, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Франция должна сделать все, чтобы избежать перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну, писала Le Monde со ссылкой на дипломатический источник в Париже. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает проблемой предоставление возможности украинским силам бить вглубь российской территории, и заверил, что не будет этого разрешать.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.