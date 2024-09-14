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Военная операция на Украине ,  
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Шольц исключил разрешение на удары немецким оружием вглубь России

Шольц исключил разрешение Украине бить немецким оружием вглубь России
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц заявил, что считает проблемой разрешение Киеву бить вглубь России и не будет этого согласовывать, даже если союзники решат иначе. Путин предупреждал о последствиях ударов дальнобойным оружием по российской территории
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает проблемой предоставление возможности украинским силам бить вглубь российской территории, и заверил, что не будет этого разрешать. Об этом, как сообщает Welt, канцлер сказал во время публичного выступления в Пренцлау.

«Я не буду этого делать (разрешать использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. — РБК), потому что считаю, что это проблема. <...> Я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе», — сказал он.

Германия ранее разрешила Украине наносить удары немецким оружием по российской территории, граничащей с Харьковской областью. Позднее в немецком посольстве в Москве заявили, что поставляемое Украине немецкое оружие переходит в полную собственность Киева в момент передачи и что ограничений на его применение по целям на территории России нет. Заявление было сделано на фоне дискуссий о возможной передаче Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus. Шольц ранее исключал их поставки на Украину.

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Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Шольц исключил разрешение на удары немецким оружием вглубь России
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Президент России Владимир Путин 12 сентября сказал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По словам президента, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, и они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. «Прямое участие уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — сказал он и предупредил, что Россия будет принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз.

На слова Путина отреагировали некоторые западные политики. В частности, британский премьер Кир Стармер сказал, что Запад не ищет конфликта, а Киев имеет право на самооборону. Белый дом не стал комментировать заявление Путина. Однако слова президента достигли адресатов, считают в Кремле.

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Олаф Шольц Украина Германия Дальнобойное оружие
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года

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