Шольц исключил разрешение на удары немецким оружием вглубь России
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает проблемой предоставление возможности украинским силам бить вглубь российской территории, и заверил, что не будет этого разрешать. Об этом, как сообщает Welt, канцлер сказал во время публичного выступления в Пренцлау.
«Я не буду этого делать (разрешать использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. — РБК), потому что считаю, что это проблема. <...> Я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе», — сказал он.
Германия ранее разрешила Украине наносить удары немецким оружием по российской территории, граничащей с Харьковской областью. Позднее в немецком посольстве в Москве заявили, что поставляемое Украине немецкое оружие переходит в полную собственность Киева в момент передачи и что ограничений на его применение по целям на территории России нет. Заявление было сделано на фоне дискуссий о возможной передаче Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus. Шольц ранее исключал их поставки на Украину.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
Президент России Владимир Путин 12 сентября сказал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По словам президента, Украина не в состоянии наносить такие удары сама, и они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. «Прямое участие уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — сказал он и предупредил, что Россия будет принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз.
На слова Путина отреагировали некоторые западные политики. В частности, британский премьер Кир Стармер сказал, что Запад не ищет конфликта, а Киев имеет право на самооборону. Белый дом не стал комментировать заявление Путина. Однако слова президента достигли адресатов, считают в Кремле.
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