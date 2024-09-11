Guardian узнала, что Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow по России

Решение принято, но о нем не объявят публично, пишет газета. В Госдепе США сделали аналогичный намек по поводу американских ракет. Путин называл удары ВСУ западным оружием «близкими к агрессии»

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Reuters

Власти Великобритании разрешат Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России — такое решение уже принято, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Но, как ожидается, о нем не будет объявлено на встрече британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября. Оба лидера планируют обсудить военные действия и способы прекратить их, но не будут уделять «чрезмерное внимание» каким-либо используемым системам вооружений.

По словам источников, «если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow», госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября. Как пишет издание, Блинкен намекнул, что Белый дом тоже собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия. Госсекретарь США сказал журналистам, что вопрос применения такого оружия против целей в России действительно обсуждался и он намерен передать Байдену то, что услышал в Киеве, но не привел подробностей.

Несколькими часами ранее The Independent со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Великобритания не изменила свою позицию по использованию Storm Shadow Украиной.

Заявления о возможном снятии ограничений на нанесение ударов по России — это элемент психологической войны, считает замглавы российского МИДа Сергей Рябков. В Кремле предположили, что Киев уже получил такое разрешение и сейчас «ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения».

В мае США разрешили Киеву использовать американское оружие для атаки на военные объекты в России, но ограниченно, на территории вблизи Харькова, подчеркнув, что «позиция относительно запрета на применение ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной». Их примеру последовали Германия и еще ряд стран, с тех пор Зеленский не раз призывал снять ограничения.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.