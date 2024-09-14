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Военная операция на Украине ,  
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Адмирал из НАТО заявил о праве Украины бить вглубь России

Адмирал из НАТО заявил о праве Украины бить вглубь России западным оружием
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава военного комитета НАТО также отметил, что страны могут вводить ограничения на переданное оружие. Российские власти предупреждали о серьезных последствиях ударов западным оружием по территории страны

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Украина имеет законное право атаковать военные цели в России западным дальнобойным оружием, такие удары будут оправданы с военной точки зрения.

Он сказал он на пресс-конференции в Чехии после заседания начальников генштабов НАТО, что каждая страна имеет право защищаться, передает AP.

В то же время адмирал добавил, что страны могут вводить ограничения на использование оружия, которое передали Украине. С ним согласился начальник Генерального штаба чешских вооруженных сил генерал-лейтенант Карел Ржехка, однако он дал понять, что его страна не устанавливает таких ограничений на поставки Киеву.

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Комментарий Бауэра прозвучал на фоне продолжающихся на Западе дискуссий о том, разрешить ли Украине применять дальнобойное оружие против целей в России. Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером после визита в Киев 11 сентября американского госсекретаря Энтони Блинена и главы британского МИДа Дэвида Лэмми. По словам источников AP, Стармер добивался одобрения Байдена, чтобы разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России (оно нужно, поскольку Storm Shadow производятся в США). Пока о решении президента США не объявлено.

Российский президент Владимир Путин заявил 12 сентября, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», и предупредил, что власти будут принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его заявление «предельно четким, однозначным» и достигшим адресатов.

Стармер, отвечая на слова Путина, заявил, что его страна не ищет конфликта с Россией, «но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону. В Белом доме США серьезно восприняли заявления российского президента, но добавили, что Соединенные Штаты действуют, исходя из «своих расчетов».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дальнобойное оружие Украина НАТО Чехия Storm Shadow

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