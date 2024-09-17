Глава ВВС США заявил, что Москва будет угрозой и после конфликта с Киевом

Россия, вероятно, останется «серьезной угрозой» независимо от исхода конфликта на Украине или его сроков, заявил министр ВВС США Кендалл. Он добавил, что при этом НАТО укрепится

Фрэнк Кендалл (Фото: Tom Pennington / Getty Images)

Россия, скорее всего, останется «серьезной угрозой» вне зависимости от исхода конфликта на Украине и сроков его окончания, заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл в ходе доклада на ежегодной конференции. Его заявление приводится на сайте ВВС США.

При этом Кендалл считает, что в то время как многолетний конфликт окажет эффект на Россию, «НАТО будет еще более устойчивым». В качестве примера он привел недавнее соглашение с Норвегией об интеграции американских ракет на истребителях F-35. «Это значительно повысит наш ударный потенциал на море, а также наших норвежских, канадских и австралийских союзников», — сказал он.

Кроме того, Кендалл призвал прекратить называть Китай «потенциальной угрозой», подчеркнув, что Пекин уже является «серьезной угрозой». Он отметил, что, в частности, китайская сторона наращивает «боевой порядок в космосе» и увеличивает ядерный потенциал. В своем выступлении министр ВВС США пообещал подготовить ведомство к «конфликту, который не является неизбежным, но может стать все более вероятным со временем».

США в феврале заявили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Собеседники CNN сообщали, что разрабатываемое Москвой оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя.

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».

В конце апреля Москва наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что Москва не поддержала документ, так как «американцы и их соавторы японцы наотрез отказались включать в свой текст» пункт, предложенный Россией и Китаем. Он предполагал отказ от размещения в космосе любых вооружений. Позднее в российском МИДе заявили о планах внести в Совбез ООН собственный проект.

В Госдепе США после этого заявили, что Вашингтон и Москва должны продолжать сотрудничество по вопросам космоса.