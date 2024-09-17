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Военная операция на Украине ,  
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Глава ВВС США заявил, что Москва будет угрозой и после конфликта с Киевом

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Военная операция на Украине
Россия, вероятно, останется «серьезной угрозой» независимо от исхода конфликта на Украине или его сроков, заявил министр ВВС США Кендалл. Он добавил, что при этом НАТО укрепится
Фрэнк Кендалл
Фрэнк Кендалл (Фото: Tom Pennington / Getty Images)

Россия, скорее всего, останется «серьезной угрозой» вне зависимости от исхода конфликта на Украине и сроков его окончания, заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл в ходе доклада на ежегодной конференции. Его заявление приводится на сайте ВВС США.

При этом Кендалл считает, что в то время как многолетний конфликт окажет эффект на Россию, «НАТО будет еще более устойчивым». В качестве примера он привел недавнее соглашение с Норвегией об интеграции американских ракет на истребителях F-35. «Это значительно повысит наш ударный потенциал на море, а также наших норвежских, канадских и австралийских союзников», — сказал он.

Кроме того, Кендалл призвал прекратить называть Китай «потенциальной угрозой», подчеркнув, что Пекин уже является «серьезной угрозой». Он отметил, что, в частности, китайская сторона наращивает «боевой порядок в космосе» и увеличивает ядерный потенциал. В своем выступлении министр ВВС США пообещал подготовить ведомство к «конфликту, который не является неизбежным, но может стать все более вероятным со временем».

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Фото:Mario Tama / Getty Images

США в феврале заявили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Собеседники CNN сообщали, что разрабатываемое Москвой оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя.

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».

В конце апреля Москва наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что Москва не поддержала документ, так как «американцы и их соавторы японцы наотрез отказались включать в свой текст» пункт, предложенный Россией и Китаем. Он предполагал отказ от размещения в космосе любых вооружений. Позднее в российском МИДе заявили о планах внести в Совбез ООН собственный проект.

В Госдепе США после этого заявили, что Вашингтон и Москва должны продолжать сотрудничество по вопросам космоса.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ВВС США угроза космос
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