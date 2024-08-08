Британия построит станцию для наблюдения за действиями России в космосе

Британия построит станцию для наблюдения за действиями России и Китая в космосе

Великобритания в рамках оборонного пакта AUKUS построит новейшую радиолокационную станцию для наблюдения за «безрассудными» действиями России и Китая в космосе. Москва призывала запретить гонку вооружений на орбите

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Великобритания начнет строительство радиолокационной станции военно-воздушных сил (ВВС) для наблюдения за «безрассудными» действиями России и КНР в космосе, сообщил министр обороны королевства Джон Хили.

Станцию планируют построить в Уэльсе на базе ВВС Броуди, где сегодня размещается 14-й полк связи армии США — подразделение радиоэлектронной борьбы. Станция дальнего спутникового слежения предназначена для защиты важнейших сетей спутниковой связи и навигации, пояснил он.

«Эта новая радиолокационная программа не только повысит нашу осведомленность о дальнем космосе, но и поможет защитить наши космические объекты вместе с нашими ближайшими партнерами», — заявил Хили.

Он отметил, что спутниковая связь сегодня играет важнейшую роль в повседневной жизни, поскольку граждане ежедневно пользуются, например, мобильной связью или банковскими приложениями. «Она также используется Министерством обороны Великобритании для выполнения жизненно важных задач, таких как поддержка военных операций, навигация войск и сбор разведывательной информации», — уточнил министр.

Как пишет The Telegraph, строительство радиолокационной станции — многонациональный проект в рамках оборонного пакта AUKUS между Великобританией, США и Австралией.

С начала космической эры, то есть с 4 октября 1957 года, когда СССР запустил первый искусственный спутник Земли, в космос отправили порядка 17 тыс. спутников, согласно данным Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA). К маю 2023 года на околоземной орбите находилось 7560 действующих аппаратов, согласно подсчетам американского Union of Concerned Scientists. Большинство из них — 6,7 тыс. — расположены на низкой околоземной орбите (НОО). На ней же находится большинство спутников военного назначения, но точных данных об их суммарном количестве нет.

Находящиеся на НОО коммерческие спутники также используются для военных целей. Например, запущенные компанией SpaceX аппараты Starlink обеспечивают связь для Вооруженных сил Украины. Минобороны России заявило, что может включить эти аппараты в «перечень целей для воздействия», а в мае 2024 года The New York Times (NYT), ссылаясь на украинских военных, сообщила, что Россия развернула системы подавления Starlink, чем увеличила число сбоев в их работе.

В том же месяце NYT сообщила, что США для защиты своих спутников могут развернуть новое поколение наземных и космических систем, которые при необходимости смогут создать помехи в работе или вывести из строя космические объекты противника. Под ним США прежде всего понимают Китай, который развернул «ряд космических средств, предназначенных для нападения на наши силы», заявил министр ВВС Фрэнк Кендалл, «и мы не сможем успешно действовать в западной части Тихого океана, если не разгромим их».

По оценке американской разведки, Китай достиг значительных результатов, «чтобы держать под угрозой ключевые космические активы США и союзников», и будет применять полученные возможности при любом конфликте вокруг Тайваня, писала The Washington Post (WP) в декабре прошлого года. В отношении российской космической программы разведка США заключила, что она, «скорее всего, сократится в течение следующего десятилетия» из-за санкций, конкуренции со SpaceX и глобальной конкуренции.