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Россия призовет заключить договор о запрете гонки вооружений в космосе

МИД: Москва призовет к запрету гонки вооружений в космосе
Накануне Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США и Японии, которая призывала запретить разработку ядерного оружия для размещения в космосе. В ближайшее время Москва собирается внести в СБ свой проект
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В проекте резолюции, который Россия в ближайшее время внесет в Совет Безопасности ООН, она призовет международное сообщество заключить соглашение, которое запрещает гонку вооружений в космосе. Прокомментировал РБК замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Один из оперативных пунктов этой резолюции будет содержать призыв всем государствам приступить к переговорной работе над юридически обязывающим инструментом, исключающим гонку вооружений в космическом пространстве», — пояснил замминистра. Он отметил, что Россия уже заключила двусторонние соглашения более чем с 30 странами, что «никогда не станет первой в плане размещения оружия в космосе».

24 апреля в Совбезе ООН прошло голосование по резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе, которую предложили США и Япония. Она состоит из восьми пунктов и подтверждает приверженность всех стран Договору о космосе 1967 года. В нем сказано, что участники обязуются не выводить на орбиту объекты с ядерным оружием или каким-либо другим оружием массового уничтожения (ОМУ), не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать его в космическом пространстве иными способами. В договоре нет запрета на разработку такого оружия — его прописали в американо-японской резолюции.

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Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

13 членов Совбеза проект поддержали, Китай воздержался, а Россия воспользовалась правом вето, и документ не прошел. Москва и Пекин предлагали внести поправку, чтобы призвать все страны «принять срочные меры, чтобы навсегда предотвратить» размещение оружия в космосе, и запустить переговоры о многостороннем соглашении на этот счет. За нее проголосовали семь членов Совбеза, против — тоже семь, в их числе Великобритания, США и Франция, у которых есть право вето, воздержалась Швейцария.

«Россия и Китай своей поправкой не вычеркивают из проекта призыв не развивать оружие массового уничтожения и не размещать его в космосе, а лишь дополняют его положениями о недопустимости любого вида оружия в космическом пространстве», — заявил постпред России при ООН Василий Небензя. После того как поправка не прошла и Москва резолюцию заблокировала, Небензя сообщил, что Россия планирует представить альтернативный проект.

«Наш проект будет внесен в ближайшее время — он будет всеобъемлющий, не выхватывающий из общего контекста только ядерное оружие, — пояснил в беседе с РБК Рябков. — На эту тему все решения давно приняты, все договоры подписаны. И если у США возникли какие-то фантомные представления о чем-то, то они должны хотя бы объясниться как минимум с нами — что их конкретно беспокоит и тревожит».

В феврале 2024 года Белый дом заявил, что Россия разрабатывает некое противоспутниковое оружие. Американские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что речь идет о размещении в космосе ядерного оружия или о противоспутниковом оружии с ядерными компонентами. Москва эти обвинения отвергает — президент Владимир Путин назвал эту информацию вбросами «некоторых деятелей на Западе» и заверил, что таких планов у России нет.

«Наш проект будет свободен от попытки представить дело так, будто американские инсинуации на тему неких наших намерений представляют собой отражение какой-то угрозы международным миру и безопасности, — пояснил Сергей Рябков. — Вот эти идеи о том, что мы разрабатываем спутник с ядерным оружием, — где этот спутник? Когда он будет выведен [на орбиту]? Кто его разрабатывает? Ничего об этом не произносится». Он предположил, что США «попытаются торпедировать» российскую резолюцию. Будут ли у России соавторы, он не уточнил.

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космос ядерное оружие Совет безопасности ООН Россия США Япония вето
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