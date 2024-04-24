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Политика ,  
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Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе

Россия наложила вето на резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
Россия — единственный член Совбеза, проголосовавший против документа. Свою позицию она объяснила тем, что не была добавлена предложенная Москвой поправка, запрещающая размещение в космосе любых вооружений, а не только ядерных
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Россия выступила против принятия подготовленного США и Японией проекта резолюции ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе, следует из трансляции заседания Совета безопасности организации.

«За» документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, воздержался один — Китай.

Как пояснял зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский, Москва не планировала поддерживать резолюцию, так как «американцы и их соавторы японцы наотрез отказались включать в свой текст» пункт, предложенный Россией и Китаем. Он предполагал отказ от размещения в космосе любых вооружений: «ни оружие массового положения, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы». Полянский отмечал, что США с союзниками, отказываясь от такого положения, хотят сохранить в космосе «полную свободу рук для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения».

Постпред России Василий Небензя на заседании выразил сожаление, что Совбез не смог принять «взвешенное решение» для использования космоса в мирных целях. По его словам, «именно на это была направлена предложенная Россией и Китаем поправка». Небензя отметил, что авторы документа так и не объяснили, чем их не устроила данная поправка.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования, что Россия «подрывает глобальный режим нераспространения», и это происходит не в первый раз за последние годы. Китай своей позицией показал, что он не намерен поддерживать глобальную безопасность, а будет поддерживать своего партнера Россию, сказала дипломат.

Японская сторона в лице постпреда Ямадзаки Кадзуюки заявила, что ей «сложно понять», почему Совбез не может показать единения по столь важному вопросу, хотя в резолюцию включили все предложенные положения настолько, насколько это было возможно.

США в феврале заявили, что Россия может разместить в космосе ядерное оружие. Собеседники CNN сообщали, что разрабатываемое Москвой оружие может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя.

Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ООН ядерное оружие космос
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