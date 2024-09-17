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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало, что Залужный счел вторжение в Курскую область авантюрой

Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный перед операцией Украины в Курской области указывал на отсутствие четкого плана действий после прорыва, выяснило Politico. По данным издания, на фоне операции также возросли потери ВСУ на Донбассе
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный выступал против вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, которые говорили об этом анонимно.

В частности, он указывал, что не было четкого плана — что украинские военные будут делать после того, как прорвут оборону на границе Украины и России и создадут плацдарм. Источники сообщили, что Залужный задавался вопросом — вот создадите вы плацдарм, а что дальше? «Он так и не получил четкого ответа от [президента Украины Владимира] Зеленского», — сообщил один из источников. «Он чувствовал, что это была авантюра», — пересказал источник настроение Залужного.

Другим выступившим против вторжения был командир 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов. Он, по данным Politico, возражал потому, что считал, что его бригада может «оказаться слишком уязвимой на территории России», а потери могут быть очень большими.

Обсуждение операции проходило в начале 2024 года, пишет Politico. После этого и Залужный и Ишкулов были отстранены — Залужный — 8 февраля, а Эмиля Ишкулова — в конце июля. «Украинская правда» писала, что по ее данным, он выступил против выполнения задачи, которая была несоизмерима с силами бригады.

Politico пишет, что вопросы, которые задает Залужный, задают себе и на Западе: некоторые скептики беспокоятся, что ВСУ могут оказаться в ловушке в Курской области, а киевские власти пострадают от «деморализующего отступления». По данным издания, несмотря на публичные заявления Зеленского и Сырского о стабилизации линии фронта на донецком направлении, реальные потери ВСУ растут, что вынуждает украинское командование передислоцировать подразделения из Курской области на Донбасс.

Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, а в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил его послом в Великобритании. В июле он начал работу на новой должности. Место главкома занял Александр Сырский.

The Washington Post (WP) писала, что Зеленский мотивировал отставку Залужного тем, что украинцы устали от боевых действий, а международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий «обновит ситуацию». По данным Bild, Зеленский и Залужный расходились по многим вопросам, включая операцию по обороне Авдеевки: главком хотел вывести войска оттуда, но президент этого не одобрил.

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Боестолкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны 12 сентября отчиталось об освобождении десяти населенных пунктов в регионе, а накануне — еще двух. Президент России Владимир Путин счел действия Киева масштабной провокацией и выразил уверенность, что операция ВСУ провалится. Выступая на планерном заседании ВЭФ 5 сентября глава государства назвал «священным долгом» военных выдавить ВСУ из Курской области.

Зеленский называл одной из целей наступления создание «буферной зоны» в российском регионе. Вместе с тем он признавал, что операция в Курской области не облегчила ситуацию для ВСУ в Донбассе.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Курская область вторжение ВСУ Валерий Залужный Владимир Зеленский
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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