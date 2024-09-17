Минобороны показало кадры освобождения Снагости в Курской области

Video

Минобороны распространило видео освобождения от Вооруженных сил Украины населенного пункта Снагость в Кореневском районе Курской области.

По данным военного ведомства, бой вели подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Север». На видео видны продвижение военных на бронированной технике по полю к жилому сектору, перестрелка и обход домов.

«Используя эффект неожиданности, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм населенного пункта», — рассказали в министерстве.

Об освобождении Снагости в числе других населенных пунктов Минобороны отчитывалось на прошлой неделе. Тогда под российский контроль вернулись Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.