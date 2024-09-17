Секретная служба не знала о поездке Трампа на место покушения
В расписании кандидата в президенты США Дональда Трампа не было посещения гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, вблизи которого был задержан мужчина, предположительно, готовивший покушение, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на и. о. директора Секретной службы Рональда Роу-младшего.
«На самом деле президент даже не должен был туда приезжать», — рассказал он. NYT отмечает, что из его заявлений неясно, успели ли агенты Секретной службы осмотреть клуб перед прибытием туда Трампа, издание предположило, что они не успели это сделать. Газета отмечает, что Трамп часто играет по воскресеньям в гольф на одном из своих полей, это общеизвестный факт.
Когда Трамп 15 сентября играл в гольф во Флориде, агенты Секретной службы заметили, что из кустов вдоль территории клуба виднеется дуло автомата. Агенты открыли стрельбу, позднее был задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Свое оружие — автомат Калашникова — он бросил в кустах, покидая место засады. В ней он провел около 12 часов. Выстрелить Раут не успел, Трамп во время этих событий не пострадал.
Президент США Джо Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для обеспечения безопасности экс-главы государства после инцидента. Но NYT отмечает, что есть вопросы к наличию у службы ресурсов для этого. Так Роу подчеркнул, что для эффективной работы нужно выделение большего объема средств для привлечения персонала, выплаты сверхурочных и дополнительное оборудование. По данным источников газеты, конгресс рассматривает соответствующие запросы.
Тем не менее работу службы в случае с Трампом Роу оценил позитивно, отметив «раннее» выявление угрозы, немедленную эвакуацию республиканца и применение усиленных мер защиты, включая присутствие контрснайперов.
Предшественница Роу, Кимберли Читл, ушла в отставку после провальной работы агентов во время покушения на Трампа два месяца назад в Пенсильвании. Политик был легко ранен, а стрелок убит.
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