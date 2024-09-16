Может ли попытка покушения на Трампа повлиять на его рейтинг и выборы

На Дональда Трампа готовилось второе покушение за эту предвыборную кампанию. Он не пострадал, а готовившего нападение задержали. Это активный сторонник поддержки Украины. Как эта ситуация может повлиять на выборы — в статье РБК

Фото: Marco Bello / Reuters

Что известно о попытке покушения на Трампа

В воскресенье Дональд Трамп играл в гольф со Стивом Уиткоффом, одним из спонсоров его предвыборной кампании, на поле гольф-клуба в Палм-Бич, штат Флорида, который принадлежит Трампу и расположен неподалеку от его поместья в Мар-а-Лаго. Как сообщают источники CNN, игра в гольф появилась в графике Трампа в последний момент. Примерно в 13:30 агенты Секретной службы, отвечающие за его охрану и контролировавшие ситуацию на местности, заметили просунутый через сетчатый забор ствол автомата, напоминающего АК-47. Агенты открыли огонь по державшему оружие мужчине, но тот скрылся, бросив в кустах автомат; на заборе также остались висеть камера GoPro и две сумки с керамической плиткой — вероятно, он хотел использовать их как своего рода защиту от пуль. Он не сделал ни одного выстрела.

Трамп находился в 300–400 м от этого места, рассказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу. «С таким автоматом и оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», — отметил он. Вскоре в полицию обратился свидетель — он видел, как подозреваемый выскочил из кустов и сел в черный Nissan, и успел сфотографировать номерной знак автомобиля. Благодаря камерам видеонаблюдения автомобиль быстро отследили и остановили на автомагистрали I-95, пересекающей с севера на юг 15 штатов. Мужчина ехал в машине один и не был вооружен. Шериф округа Мартин Уильям Снайдер сообщил, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Раут — был «относительно спокоен». «Он не проявлял особых эмоций. Он не спрашивал: «В чем дело?» — сказал шериф местному телеканалу WPLG. Окружной прокурор Дэвид Аронберг также сказал CNN, что во время задержания Раут хранил молчание и вел себя как человек, который «неоднократно сталкивался с правоохранительными органами». Как оказалось, автомобиль принадлежит его дочери.

Отвечая на вопрос журналистов, как вообще стала возможной эта ситуация, специальный агент Рафаэль Баррос, возглавляющий отделение Секретной службы в Майами, заявил о «высоком уровне угрозы» в отношении экс-президента. «Мы увеличили количество ресурсов [на охрану Трампа]... Мы живем в опасные времена», — сказал он на пресс-конференции.

Вскоре после инцидента Трамп опубликовал заявление, в котором рассказал, что «цел и невредим». «Ничто не остановит меня. Я НИКОГДА НЕ СДАМСЯ», — написал он. Об инциденте проинформировали действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, основного противника Трампа на выборах. Харрис выразила глубокую обеспокоенность случившимся и указала на недопустимость политического насилия. Она также поблагодарила Секретную службу за бдительность и сказала, что рада, что Трамп не пострадал.

После первого, июльского покушения на Трампа его команда потребовала усилить охрану кандидата. Теперь, когда Трамп находится в Trump Tower в Нью-Йорке, вокруг здания выставляют самосвалы, а на митингах под открытым небом республиканский кандидат выступает за щитами из пуленепробиваемого стекла, уточняет Associated Press.

13 июля, когда Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания, на него было совершено покушение. Стрелок забрался на крышу постройки за пределами площадки мероприятия, примерно в 120–150 м от сцены, и открыл огонь. Одна из пуль слегка задела правое ухо Трампа. Стрелка, которого потом идентифицировали как 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, на месте застрелили агенты Секретной службы США. Также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас признал, что это нападение — серьезный провал в работе служб безопасности. Глава Секретной службы США Кимберли Читл также заявила, что вся ответственность за случившееся лежит на ней лично, и подала в отставку.

Что известно о Рауте

Большую часть своей жизни Раут прожил в Северной Каролине, однако в 2017 или 2018 году переехал на Гавайи, где открыл компанию по строительству складских помещений и малогабаритных домов. При этом в 2012 году Раут зарегистрировался в качестве независимого избирателя, не поддерживающего ни одну из двух ведущих партий. В 2020 году он писал посты в соцсетях в поддержку Трампа, однако в последнее время критиковал республиканца, а в марте 2024 года проголосовал на праймериз Демпартии.

Fox News выяснил, что у Раута богатая история задержаний в Северной Каролине. С 1990-х его неоднократно арестовывали за хранение наркотиков, вождение без прав, просроченный техосмотр и управление транспортным средством без страховки. Телеканал также обнаружил статью местной газеты Greensboro News & Record от 2002 года, в которой сообщается об аресте Раута после того, как тот скрылся от дорожного патруля и забаррикадировался в офисе своей строительной компании.

Раут последовательно выступал за поддержку Украины. По данным телеканала ABC, следователи пытаются установить, не было ли мотивом Раута его разочарование в позиции Трампа по урегулированию конфликта — республиканец неоднократно заявлял о своей готовности положить конец конфликту «за сутки». По данным The Washington Post, «мирный план», разработанный советниками экс-президента, предполагает сделку по формуле «мир в обмен на территории». При этом на дебатах с Камалой Харрис 10 сентября Трамп дважды уклонился от ответа на вопрос о том, хочет ли он победы Украины в этом конфликте.

Лично знакомый с Раутом журналист румынского подразделения Newsweek Ремус Черни рассказал, что был шокирован новостями о подготовке Раутом нападения на Трампа: «Я считал его идеалистичным, невинным, искренним человеком без какого-либо инстинкта убийцы». Они познакомились в июне 2022 года, когда Раут приезжал в Киев, агитируя за вступление в украинский иностранный легион или пожертвования гуманитарным организациям, помогающим Украине. Черни записал с ним интервью. «Для меня во многих других конфликтах есть серые зоны, но этот конфликт определенно черно-белый. Речь идет о противостоянии добра и зла», — сказал тогда Раут. Когда Черни встретился с ним спустя год, тот был заметно огорчен тем, как мало людей вступили в иностранный легион.

Раут был замечен в Киеве в марте и апреле 2022 года, тогда он также дал интервью AFP. Все эти три года мужчина продолжал писать посты в поддержку Киева, а также издал за свой счет 291-страничную книгу о конфликте на Украине. В ней он пишет, что в этой войне невозможно победить, а заодно делится мнением по поводу ситуации в Афганистане, на Тайване и в Северной Корее. В книге Раут утверждает, что в возрасте 56 лет попытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), но ему отказали из-за отсутствия боевого опыта.

Изучив соцсети подозреваемого, журналисты CNN также обнаружили, что начиная с октября 2023 года Раут, выдавая себя за неофициального представителя украинского правительства, пытался привлечь к службе в ВСУ афганцев, воевавших прежде против «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) и покинувших родную страну. «Афганские солдаты — Украина сейчас заинтересована в 3 тыс. солдат, поэтому мне нужно, чтобы каждый солдат, у которого есть заграничный паспорт, прислал мне его копию для отправки на Украину», — говорится в одной такой его публикации, написанной на английском и пушту.

Действительно ли у Раута были хоть какие-то связи с украинскими властями, неизвестно. Как заявил CNN представитель украинского иностранного легиона Александр Шагури, американец не состоял в его рядах и никак с ним не сотрудничал, хотя несколько раз обращался с предложениями обеспечить большое число новобранцев, однако все его идеи были нереалистичными и «бредовыми».

Какие последствия для выборов будет иметь готовившееся покушение

Покушение в Пенсильвании последовало после победных для Трампа теледебатов с Байденом и позволило республиканцу мобилизовать однопартийцев, некоторые из которых даже говорили о божественном вмешательстве, сохранившем жизнь их кандидату (подобные заявления звучат и сейчас). На съезде (конвенции) Республиканской партии, на котором Трамп был официально выдвинут в президенты США, некоторые из делегатов в знак солидарности с ним надели повязки на правое ухо.

Сейчас ситуация в политическом смысле иная: Трамп проиграл теледебаты сменившей Байдена Харрис, в общенациональных опросах общественного мнения он отстает от нее в среднем на 2–3 п.п. Более того, согласно исследованию Morning Consult, впервые с 2012 года республиканцы рискуют уступить демократам Флориду.

Обстоятельства двух покушений также сильно различаются. В июле Трамп действительно получил ранение, велась прямая телетрансляция митинга, и многие видели, как, покидая сцену в сопровождении агентов Секретной службы, он с высоко поднятым кулаком обратился к сторонникам с призывом «Боритесь!». В этот раз не было ни ранения, ни героических кадров, а прозвучала довольно неяркая формулировка «Рядом с Трампом произошла стрельба», сказал РБК американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

Он предположил, что покушение «даст дополнительную амуницию республиканским активистам-пропагандистам», но незначительно повлияет на рейтинги их кандидата. «Я не думаю, что это возымеет какой-то большой эффект, потому что нарратив, что Трамп — народный герой, которого пытаются убить его враги, уже отыгрывается и отыгран частично. Не думаю, что Трамп сможет и дальше на этом же коне поехать по рейтингам», — прогнозирует Наумов. По его мнению, в оставшиеся до выборов недели Трампу надо бороться с Харрис на ее территории, выступая с конкретными политическими инициативами.