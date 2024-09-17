Reuters: пытавшийся напасть на Трампа мог сидеть в засаде 12 часов

Подозреваемый во втором покушении на Трампа ждал в засаде 12 часов

Райан Уэсли Раут (Фото: Reuters)

Американец Райан Уэсли Раут, которого подозревают в попытке совершить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог находиться в засаде в гольф-клубе около 12 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Согласно данным с мобильного телефона Раута, мужчина находился на поле для гольфа почти за 12 часов до инцидента.

После того как Раут скрылся с места преступления, полицейские обнаружили там заряженную винтовку с прицелом, цифровую камеру и пластиковый пакет с едой.

15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутое из кустов оружие. Злоумышленник находился в нескольких сотнях метров от политика, но выстрелить не успел. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Трамп сообщил, что с ним все в порядке. Уэсли Раут попытался скрыться, но был задержан.

Первое покушение произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу и ранил Трампа в ухо.