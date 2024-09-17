 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Покушения на Трампа ,  
0 

Подозреваемый во втором покушении на Трампа ждал в засаде 12 часов

Reuters: пытавшийся напасть на Трампа мог сидеть в засаде 12 часов
Сюжет
Покушения на Трампа
Райан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут (Фото: Reuters)

Американец Райан Уэсли Раут, которого подозревают в попытке совершить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог находиться в засаде в гольф-клубе около 12 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Согласно данным с мобильного телефона Раута, мужчина находился на поле для гольфа почти за 12 часов до инцидента.

После того как Раут скрылся с места преступления, полицейские обнаружили там заряженную винтовку с прицелом, цифровую камеру и пластиковый пакет с едой.

Подозреваемый в покушении на Трампа говорил о желании убить Путина и Кима
Политика
Райан Уэсли Раут

15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутое из кустов оружие. Злоумышленник находился в нескольких сотнях метров от политика, но выстрелить не успел. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Трамп сообщил, что с ним все в порядке. Уэсли Раут попытался скрыться, но был задержан.

Первое покушение произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу и ранил Трампа в ухо.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп США покушение подозреваемый
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Американцы жаловались на поведение подозреваемого в покушении на Трампа
Политика
Подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить
Политика
Байден провел «сердечный» разговор с Трампом после покушения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 16 сен, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 16 сен, 17:49
Продажи ликерных вин в России выросли почти в шесть раз за 5 летВино, 11:17
Минобороны отчиталось о выполнении 90 запросов от приграничных регионовПолитика, 11:16
Медведев призвал создать базу персональных данных «врагов России»Политика, 11:06
Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет в октябреОбщество, 11:00
В России сформировали фокус-группу для расчетов в криптовалюте по ВЭДКрипто, 11:00
Как ставить выигрышные цели и привлекать в жизнь достаток и успехPro, 10:56
В Москве 21 сентября пройдет конференция «Предпринимательский класс» 3.0Отрасли, 10:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФСБ показала место задержания диверсанта, убитого в Свердловской областиПолитика, 10:55
Чем грозит индексация утильсбора: рост цен, дефицит и закрытие лазеекАвто, 10:54
Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областьюПолитика, 10:46
Подозреваемый во втором покушении на Трампа ждал в засаде 12 часовПолитика, 10:45
Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании»Спорт, 10:42
Как найти подход к любому сложному собеседнику — Fast CompanyPro, 10:41
Росстат отметил сокращение объемов ввода жилья в РоссииНедвижимость, 10:32