Байден предложил усилить Секретную службу после покушения на Трампа

Байден заявил, что Секретная служба «нуждается в помощи», уточнив, что нужно увеличить штат. Экс-глава ведомства говорила конгрессу, что в Секретной службе работают 8 тыс. человек при цели 9,5 тыс. сотрудников

Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа показывает, что Секретной службе нужно больше персонала, заявил американский лидер Джо Байден, передает CNN. Он выразил облегчение, что с Трампом «все в порядке».

«Единственное, что я хочу прояснить, это то, что служба нуждается в большей помощи, и я думаю, что конгресс должен откликнуться на их потребности, если им действительно нужно больше сотрудников службы», — сказал Байден.

На вопрос, в какой помощи нуждается Секретная служба, он уточнил: «Я думаю, нам нужно больше персонала».

Секретная служба занимается, в частности, охраной как действующего, так и бывших американских президентов.

CNN отмечает, что в Секретной службе «высокая текучка» кадров, агенты и офицеры рассказывают о сверхурочных и длительных заданиях, из-за которых сотрудники чувствуют себя измотанными. Бывший директор службы Кимберли Читл (с 23 июля ее сменил Рональд Роу) летом сообщила конгрессу, что в ведомстве работают 8 тыс. сотрудников, тогда как целью является штат на 9,5 тыс. человек, подчеркивает телеканал. На странице Секретной службы сказано, что там работают более 7 тыс. сотрудников.

15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика.

Подозреваемому удалось скрыться на автомобиле, позднее его задержали. Речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Руте с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ, писало издание New York Post. The Wall Street Journal сообщила, что Рут также набирал добровольцев для участия в конфликте на Украине на стороне Киева.

Трамп заявил, что с ним все в порядке, и поблагодарил Секретную службу за работу. После произошедшего он вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Байден заявил, что «высоко оценивает» работу Секретной службы, и поручил обеспечить ведомство всем необходимым для обеспечения безопасности Дональда Трампа.

Это уже второе покушение на Трампа за последние месяцы. В июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.