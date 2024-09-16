 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Покушения на Трампа ,  
0 

Байден предложил усилить Секретную службу после покушения на Трампа

Сюжет
Покушения на Трампа
Байден заявил, что Секретная служба «нуждается в помощи», уточнив, что нужно увеличить штат. Экс-глава ведомства говорила конгрессу, что в Секретной службе работают 8 тыс. человек при цели 9,5 тыс. сотрудников
Дональд Трамп в&nbsp;окружении агентов Секретной службы США
Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Второе покушение на экс-президента США Дональда Трампа показывает, что Секретной службе нужно больше персонала, заявил американский лидер Джо Байден, передает CNN. Он выразил облегчение, что с Трампом «все в порядке».

«Единственное, что я хочу прояснить, это то, что служба нуждается в большей помощи, и я думаю, что конгресс должен откликнуться на их потребности, если им действительно нужно больше сотрудников службы», — сказал Байден.

На вопрос, в какой помощи нуждается Секретная служба, он уточнил: «Я думаю, нам нужно больше персонала».

Секретная служба занимается, в частности, охраной как действующего, так и бывших американских президентов.

CNN отмечает, что в Секретной службе «высокая текучка» кадров, агенты и офицеры рассказывают о сверхурочных и длительных заданиях, из-за которых сотрудники чувствуют себя измотанными. Бывший директор службы Кимберли Читл (с 23 июля ее сменил Рональд Роу) летом сообщила конгрессу, что в ведомстве работают 8 тыс. сотрудников, тогда как целью является штат на 9,5 тыс. человек, подчеркивает телеканал. На странице Секретной службы сказано, что там работают более 7 тыс. сотрудников.

В Кремле после покушения на Трампа заявили о невмешательстве в дела США
Политика
Фото:Marco Bello / Reuters

15 сентября агенты Секретной службы открыли стрельбу рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп. Один из них заметил высунутый из кустов ствол. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика.

Подозреваемому удалось скрыться на автомобиле, позднее его задержали. Речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Руте с Гавайев. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ, писало издание New York Post. The Wall Street Journal сообщила, что Рут также набирал добровольцев для участия в конфликте на Украине на стороне Киева.

Трамп заявил, что с ним все в порядке, и поблагодарил Секретную службу за работу. После произошедшего он вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Байден заявил, что «высоко оценивает» работу Секретной службы, и поручил обеспечить ведомство всем необходимым для обеспечения безопасности Дональда Трампа.

Это уже второе покушение на Трампа за последние месяцы. В июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Джо Байден Дональд Трамп покушение Секретная служба
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп поблагодарил Секретную службу за предотвращение покушения на него
Политика
NYPost узнала, что у гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службы
Политика
WP описала «провал» Секретной службы США в день покушения на Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 17:49
В Курской области сбили ракету и беспилотникПолитика, 18:26
Интернациональный легион Украины отверг связь с покушавшимся на ТрампаПолитика, 18:25
Байден предложил усилить Секретную службу после покушения на ТрампаПолитика, 18:20
Правительство поддержало штраф до ₽5 тыс. за повторную езду без ОСАГОАвто, 18:17
Арбитр Карасев заявил, что у него не было проблем с Роналду в Эр-РиядеСпорт, 18:14
Подозреваемого в работе на ИГИЛ россиянина задержали в ФинляндииПолитика, 18:10
Как управлять командой в условиях трансформации рынков и бизнесаОтрасли, 18:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Заммэра Ракова открыла второй центр женского здоровья в МосквеГород, 18:06
В нападении с ножом на главу Yamaha Motor заподозрили его дочьОбщество, 18:05
Кадры потопа в Европе, из-за которого погибли более 10 человекОбщество, 18:01
В ЖК «Монблан» создадут игровые зоны и другую детскую инфраструктуруПресс-релиз, 18:00
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:58
Новому мэру Усть-Илимска подарили атрибуты власти в виде кнута и пряникаПолитика, 17:47
Bybit получила лицензию в Дубае. Где еще биржа работает официальноКрипто, 17:47