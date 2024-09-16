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Выборы президента США ,  
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Стало известно имя подозреваемого по делу о покушении на Трампа

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Выборы президента США

Власти идентифицировали подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа как Райана Уэсли Рута, сообщают Fox News и CNN со ссылкой на источники.

Мужчина просунул ствол через ограждение гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где Трамп в тот момент играл в гольф. Он находился в нескольких сотнях метров от политика. Сотрудники Секретной службы заметили Рута и открыли огонь, передает Fox News. Ему удалось скрыться, но позже он был задержан. Оружие нашли в кустах возле поля для гольфа.

Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что речь идет о 58-летнем Райане Руте. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ, пишет NYPost со ссылкой на его посты в соцсетях.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

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