Стало известно имя подозреваемого по делу о покушении на Трампа
Власти идентифицировали подозреваемого в попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа как Райана Уэсли Рута, сообщают Fox News и CNN со ссылкой на источники.
Мужчина просунул ствол через ограждение гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где Трамп в тот момент играл в гольф. Он находился в нескольких сотнях метров от политика. Сотрудники Секретной службы заметили Рута и открыли огонь, передает Fox News. Ему удалось скрыться, но позже он был задержан. Оружие нашли в кустах возле поля для гольфа.
Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что речь идет о 58-летнем Райане Руте. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu. Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ, пишет NYPost со ссылкой на его посты в соцсетях.
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