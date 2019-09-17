Россия и Украина размораживают переговоры о будущем Донбасса За встречей трехсторонней контактной группы в Минске может последовать саммит «нормандской четверки»

Переговоры контактной группы по Донбассу в среду впервые за долгое время могут привести к реальным результатам. От ее итогов будет зависеть, состоится ли первая личная встреча президентов России и Украины в «нормандском формате»

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Что будет обсуждать контактная группа

В среду, 18 сентября, в Минске во второй раз за последний месяц соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), состоящая из представителей России, Украины и самопровозглашенных республик. Если в этот раз сторонам удастся согласовать график поэтапного разведения войск в зоне конфликта, а также утвердить единую редакцию «формулы Штайнмайера», оговаривающей условия закрепления особого статуса Донбасса, не останется препятствий для проведения саммита в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Москва неоднократно заявляла, что основная встреча состоится, если будут выполнены именно эти два условия. О том, что встреча «нормандской четверки» возможна в этом году, впервые заявил 26 августа президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции саммита G7. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что Германия и Франция работают над подготовкой встречи в Париже. Ожидалось, что переговоры пройдут до октября. О готовности к проведению переговоров в сентябре заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Единственным препятствием оставалась и остается именно позиция Москвы. «Мы хотим, чтобы была уже железная договоренность, которая бы способствовала тому, чтобы реальные шаги по урегулированию кризиса были предприняты», — заявил на прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков, уточнив, что точная дата саммита будет согласована после того, как состоится заседание контактной группы 18 сентября.

В последний раз лидеры «Нормандской четверки» встречались в 2016 году.