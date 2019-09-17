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Россия и Украина размораживают переговоры о будущем Донбасса За встречей трехсторонней контактной группы в Минске может последовать саммит «нормандской четверки»
Переговоры контактной группы по Донбассу в среду впервые за долгое время могут привести к реальным результатам. От ее итогов будет зависеть, состоится ли первая личная встреча президентов России и Украины в «нормандском формате»
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Что будет обсуждать контактная группа

В среду, 18 сентября, в Минске во второй раз за последний месяц соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), состоящая из представителей России, Украины и самопровозглашенных республик. Если в этот раз сторонам удастся согласовать график поэтапного разведения войск в зоне конфликта, а также утвердить единую редакцию «формулы Штайнмайера», оговаривающей условия закрепления особого статуса Донбасса, не останется препятствий для проведения саммита в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Москва неоднократно заявляла, что основная встреча состоится, если будут выполнены именно эти два условия. О том, что встреча «нормандской четверки» возможна в этом году, впервые заявил 26 августа президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции саммита G7. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что Германия и Франция работают над подготовкой встречи в Париже. Ожидалось, что переговоры пройдут до октября. О готовности к проведению переговоров в сентябре заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Единственным препятствием оставалась и остается именно позиция Москвы. «Мы хотим, чтобы была уже железная договоренность, которая бы способствовала тому, чтобы реальные шаги по урегулированию кризиса были предприняты», — заявил на прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков, уточнив, что точная дата саммита будет согласована после того, как состоится заседание контактной группы 18 сентября.

В последний раз лидеры «Нормандской четверки» встречались в 2016 году.

Опрошенные РБК эксперты сходятся на том, что насчет разведения сил на границе Донбасса у сторон не должно быть противоречий. Здесь неожиданностей быть не должно, и, скорее всего, график утвердят, отметил в разговоре с РБК украинский политолог Владимир Фесенко.

Что может помешать договориться

Сложности могут возникнуть при обсуждении «формулы Штайнмайера». Экс-глава МИД Германии, сейчас президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом статусе Донбасса вступил в силу после проведения в регионе выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. Впервые эту идею обсуждали еще в 2015 году, но официально она нигде не публиковалась и документально закреплена не была. Это предложение является компромиссом, призванным ускорить выполнение минских договоренностей.

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ТКГ предстоит обсудить нюансы формулы и формализовать их. Однако перед тем, как это сделать, Москве и Киеву нужно договориться о некоторых принципиальных моментах. Стороны по-прежнему по-разному понимают, как и где должен быть закреплен закон об особом статусе Донбасса. Москва хочет, чтобы соответствующие положения содержались в Конституции Украины, Киев категорически против.

«Формула Штайнмайера» является для Киева красной тряпкой, отмечает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. В нынешнем виде она предлагает сначала проведение выборов, а только затем возвращение Украине контроля за границей, что неприемлемо для республики, поясняет Карасев. Также нужно разобраться: если проводить в охваченном войной регионе выборы, то под чьим контролем — Киева, местных сил или как-то иначе.

Фесенко считает, что если формулу и утвердят, то в допускающем трактовки виде. Но и этого будет достаточно, для того чтобы встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась. «Саммит может быть сорван, только если Москва станет настаивать, чтобы особый статус был прописан в Конституции Украины», — отметил он в разговоре с РБК.

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На этот раз шансы на то, что стороны все-таки договорятся, выше, соглашается Карасев. Это в интересах и Киева, и Москвы, считает он. «Зеленский не может делать то, что делал его предшественник Петр Порошенко: у него электоральный мандат на другое — на окончание войны. Но и России нужно держать лицо. Она заинтересована во встрече в «нормандском формате», потому что это открывает ей путь к размораживанию диалога с Западом и снятию части санкций», — резюмирует эксперт.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донбасс, Минские договоренности
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