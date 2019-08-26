Меркель объявила о подготовке «нормандской встречи» в Париже

Организацией встречи занимаются Франция и Германия, уточнила канцлер ФРГ. Она заверила, что Париж и Берлин постараются, чтобы переговоры состоялись в ближайшее время

Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / AP)

Германия и Франция работают над подготовкой встречи в «нормандском формате» в Париже. Об этом сообщила в воскресенье журналистам на саммите G7 в Биаррице канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Deutsche Welle (DW).

По ее словам, Париж и Берлин будут стараться организовать переговоры в ближайшее время. При этом канцлер не стала скрывать свои ожидания от предстоящих переговоров. Она отметила, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским возможно продвижение минских соглашений для разрешения кризиса на востоке Украины.

«При наличии воли с обеих сторон у нас есть возможность продвинуться вперед», — приводит DW ее слова.

Материал дополняется.