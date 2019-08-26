Лавров назвал два условия проведения встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал основным условием проведения саммита в «нормандском формате» (лидеры России, Украины, Франции и Германии) разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе, передает корреспондент РБК.

В качестве второго условия Лавров назвал необходимость зафиксировать на бумаге формулу экс-главы МИД Германии и нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера: она заключается в том, что особый статус Донбасса на временной основе должен быть введен в день выборов, проводимых в соответствии с минскими соглашениями. После доклада ОБСЕ по итогам выборов этот статус должен быть закреплен на постоянной основе.

По словам Лаврова, также важно понять позицию нового правительства Украины которое будет сформировано осенью, по минским договоренностям: «Мы слышали немало противоречивых заявлений офиса президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность минским договоренностям. Переподтверждение будет иметь очень важное значение», — сказал министр иностранных дел.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила о подготовке «нормандской встречи» в Париже. Она отметила, что организацией занимаются Франция и Германия, и они постараются, чтобы переговоры состоялись в ближайшее время. Меркель также отметила, что с новым президентов Украины Владимиром Зеленским возможно продвижение минских соглашений для разрешения кризиса на востоке Украины.